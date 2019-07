Las personas con discapacidad no encuentran taxis adaptados por las noches en Cádiz

Salir a cenar, quedar de noche con los amigos o volver tarde de la celebración de una boda puede ser un problema para una persona con movilidad reducida, ya que resulta imposible encontrar un taxi adaptado por las noches en Cádiz para volver a casa.

"Habiendo taxis con licencia específica, las personas con movilidad reducida no tenemos garantizado el servicio por las noches", afirma indignado Francisco Daniel Doña Rivero. Este gaditano asegura que cuando sale por las noches, "nunca he conseguido un taxi y siempre me tengo que volver con la silla de ruedas eléctrica por la calle de madrugada, con el riesgo de que se acabe la batería y quedarme tirado. Y a veces me ha cogido lloviendo". La última vez que le ocurrió fue el fin de semana pasado, que acudió a una boda y cuando acabó la celebración, no había taxis adaptados disponibles para llevarlo de vuelta a su casa. Le ha pasado también cada vez que ha salido de noche en Carnaval o cuando va a cenar con los amigos.

Francisco Daniel Doña recuerda que a partir de la una de la noche, tampoco hay autobuses, por lo que "los servicios públicos no están garantizados para las personas que van en sillas de rueda. Es una discriminación".

Desde la Asociación Gaditana de Personas con Discapacidad Física (Agadi) confirman la queja de Doña, que –aseguran– no es la única que le ha llegado a esta entidad. Y no solo por la imposibilidad de coger un taxi por las noches, sino a cualquier hora del día. Señalan que "una persona que va en silla de ruedas no puede ir a una parada de taxi y coger uno de manera espontánea o pedir un taxi por teléfono y tenerlo en pocos minutos en la puerta de casa, como cualquier otra persona".

Agadi Cree que estos taxis deben priorizar las llamadas de personas con discapacidad

Afirman que los taxis adaptados, como tienen más plazas, aprovechan para llevar viajeros al aeropuerto o hacer excursiones con grupos de turistas que vienen en los cruceros. "Es lógico que aprovechen para hacer otros servicios cuando no están atendiendo a personas con movilidad reducida, pero si tienen una llamada de una persona con discapacidad, tienen que priorizar. Para eso tienen esa licencia específica. Su primer compromiso debe ser con el colectivo al que va dirigido el taxi adaptado", indican desde Agadi.

Lamentan que cuando alguna persona con discapacidad necesita un taxi, tiene que pedirlo con antelación "y aun así puede quedarse colgada porque no haya taxis disponibles debido a que están haciendo otro servicio. Además, tiene que adaptarse a sus horarios, dándose casos de llegar, por ejemplo, una hora antes a la cita del médico porque es cuando está disponible el taxi adaptado".

Desde Agadi entienden que esto no debería ser así, ya que "en Cádiz hay una flota suficiente de taxis adaptados para que siempre haya alguno disponible".

Francisco Daniel Doña manifiesta que ante la imposibilidad de coger un taxi por la noche, alguna vez ha intentado poner una reclamación en Radio Taxi, "pero no aceptan hojas de reclamaciones; te dicen que tienes que ir a la Policía Local y de allí te mandan al Ayuntamiento. Te van mareando y hasta ahora no he podido poner una queja formal".

Desde Radio Taxi aseguran entender y compartir la postura de las personas con movilidad reducida, pero "nosotros no mandamos sobre los taxis. Somos una asociación que se dedica a recoger las llamadas de los clientes y trasladarlas a los taxis que hay disponibles en cada momento. Trabajamos con lo que hay, y si no hay taxis adaptados, no podemos enviar ninguno. Los taxistas son autónomos y no tienen un horario de trabajo establecido. El encargado de regular esto es el Ayuntamiento", explican. Y reconocen que "hay que buscar una solución para que este colectivo pueda disponer de un taxi cuando lo necesite".

El Ayuntamiento se ha reunido con las entidades afectadas para abordar la situación

De hecho, Radio Taxi y Agadi han mantenido reuniones con el Ayuntamiento y otras entidades como Once, GadeTaxi y Eurotaxi (asociación que agrupa a ocho licencias de taxi adaptado de la ciudad), en las que se ha abordado el problema que existe respecto al taxi adaptado en Cádiz. Según el concejal delegado de Movilidad del Ayuntamiento, Martín Vila, en esas reuniones "nos hemos hecho eco de las demandas de las asociaciones de personas con movilidad reducida, en las que ponen de manifiesto la dificultad que tienen para poder acceder al taxi adaptado. Todo ello pese a que en el mandato anterior ampliamos a ocho plazas más, pasando de las tres anteriores a 2015, a las 11 existentes en la actualidad".

Respecto al mal uso que se puede estar haciendo de estas licencias para realizar otros servicios que no son para personas con movilidad reducida, en particular usos relacionados con el turismo y los cruceristas, Vila señala que desde el Ayuntamiento "hemos requerido que nos pongan en conocimiento de cada incidencia, incluso si fuera necesario a través de atestados de la Policía Local", ya que en cada tramo horario debe haber como mínimo cinco taxis adaptados en la ciudad.

Añade que a partir de estas reuniones, se tomaron dos decisiones. Una fue ampliar de 11 a 23 las licencias para taxis adaptados a personas con movilidad reducida –un trámite que está pendiente de aprobar por la Comisión del Taxi de la Junta de Andalucía– y la otra, iniciar la revisión de la actual ordenanza del taxi. El concejal de Movilidad apunta que revisar la ordenanza del taxi "es preciso para dotarnos de herramientas técnicas a la par que jurídicas en las que poder hacer un seguimiento y control escrupuloso de la finalidad última de este tipo de licencias de taxi adaptado, que tienen como vocación dar un servicio con carácter preferente y prioritario a las personas con movilidad reducida".

Indica que este asunto precisamente fue abordado este lunes en la reunión de la Mesa de Movilidad, "y se decidió que en la próxima Semana Europea de la Movilidad, que se celebrará a final de septiembre, se organice un taller–coloquio en el que entre todos los agentes implicados (Ayuntamiento, asociaciones del taxi, asociaciones de consumidores y asociaciones de personas con movilidad reducida) marquemos los elementos necesarios para actualizar la ordenanza del taxi, ya no solo en este particular, sino aprovechando la oportunidad para incluir otras demandas que el gremio nos ha solicitado", concluye.