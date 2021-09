El personal interino del Ayuntamiento de Cádiz se moviliza en Madrid defendiendo sus derechos

La Plataforma de Personal en Abuso de Temporalidad del Ayuntamiento de Cádiz (PATAC), de reciente creación, continúa realizando movilizaciones y participando en encuentros que se celebran a nivel nacional para la defensa de sus derechos. Así, y mientras se tramita el Proyecto de Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que se encuentra actualmente en fase presentación de enmiendas en el Congreso, la PATAC estará presente el próximo sábado 25 en la manifestación convocada en Madrid por distintas plataformas reivindicativas. La marcha recorrerá desde la estación de Atocha hasta el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

El pasado jueves los interinos del Ayuntamiento gaditano estuvieron representados también en Madrid en una caravana-cortejo fúnebre, con el lema El gran funeral, “para velar por los 800.000 empleados públicos en abuso de temporalidad”. Esta caravana hizo un recorrido por las calles del centro de Madrid, con punto de partida en la sede central de UGT. El cortejo estuvo formado por coches llegados a Madrid procedentes de toda España, organizando la PATAC un dispositivo fletando dos furgonetas para sumarse a la movilización.

Simultáneamente ese mismo jueves una representación de la plataforma gaditana PATAC, junto con otros miembros de las coordinadoras andaluza y provincial, mantuvieron una reunión con portavoces de distintos grupos en el Parlamento de Andalucía, exponiéndoles su situación ante el actual debate en el Congreso del Proyecto de Ley. Allí obtuvieron un compromiso para la presentación a debate de futuras mociones y preguntas relacionadas con la problemática una vez que el Proyecto de Ley entre en su fase de tramitación en el Senado.

Sobre este particular, Pilar González Modino, senadora propuesta por el Grupo Parlamentario Mixto, en representación de Adelante Andalucía, se hizo eco del compromiso de algunas administraciones en paralizar los procesos selectivos en vigor y de no iniciar ninguno nuevo mientras no se promulgue la Ley que se está tramitando. Este es el caso del Ayuntamiento de Cádiz, ya que su alcalde, José María González, manifestó recientemente su voluntad política en este sentido.