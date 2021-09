El alcalde de Cádiz muestra su apoyo al personal interino ante la incertidumbre de la nueva ley

El alcalde de Cádiz, José María González, y el concejal de Personal, Demetrio Quirós, se han reunido este jueves con representantes del personal interino del Ayuntamiento de Cádiz para mostrarles su apoyo ante la incertidumbre generada por la tramitación de la nueva ley que regulará la situación del personal interino.

José María González ha subrayado “el apoyo municipal a las reivindicaciones de este sector, un personal muy valioso para este Ayuntamiento tras los años de experiencia laboral que acumulan”. Es por esto que “estamos a la espera de que el Gobierno Central promulgue la Ley sobre el personal interino y que aclare lo aprobado el pasado julio en el Real Decreto Ley 14/2021 para actuar en consecuencia en nuestros procesos selectivos”.

González ha adelantado que “todo apunta a que la ley se aprobará en el próximo mes de octubre por lo que no podemos adelantar ninguna decisión hasta que no termine su tramitación para asegurarnos de que todos los procesos cumplen la legalidad y no contravienen la normativa”.

De momento, el alcalde ha avanzado que “en los procesos ya iniciados no se avanzará hasta comprobar el alcance de la nueva norma y del mismo modo no se convocarán nuevos procesos que afectan a plazas ocupadas por personal interino para poder actuar en consecuencia”