"Desde pequeño soñaba con ser médico pero con tantas trabas hasta te quitan las ganas"

La crisis del coronavirus está afectando a todos los niveles a la sociedad. Desde la suspensión de las oposiciones hasta el retraso en la contratación de los Médico Interno Residente (MIR), que cada año empiezan a trabajar en junio y que en esta ocasión también están viendo alterada sus previsiones. Este diario ha hablado con Francisco Bueno, uno de los MIR que está viviendo esta situación. “Está siendo todo muy excepcional este año por culpa del coronavirus. Nosotros todos los años hacemos el MIR en enero, en febrero salen las notas provisionales, en marzo las definitivas, en mayo elegimos plaza y en junio nos incorporamos. Pero este año las notas definitivas iban a salir el 17 de marzo, y como el primer estado de alarma se decretó el 15 pues decidieron posponerlo”.

Desde entonces todo se ha ido posponiendo y se ha llegado a mayo. “Han sacado las notas definitivas y por ley tienen que esperar un mes para la elección de plaza, y después otro más para incorporarnos. Pero hasta ahora nada de lo que han dicho es oficial. No hay ningún comunicado por parte del Ministerio de Sanidad, que es de lo que se está quejando muchísima gente; hay falta de transparencia, no nos informan de nada, no cuentan con la opinión de sindicatos médicos, no están teniendo en cuenta nada de eso y ahora mismo lo que nos dicen es que elegimos plaza a final de junio, de manera telemática además, y nos incorporamos en septiembre u octubre, pero esto es lo que sabemos por filtraciones”.

Al examen del MIR se presentaron 15.000 personas para poco más de 8.000 plazas. “Llevamos seis años estudiando una carrera de medicina, después siete meses preparando el MIR, en mi caso lo he hecho por segunda vez, un año y seis meses preparándome a conciencia para poder optar a la plaza que quería, de la especialidad que quería, y es que sinceramente con este tema, viendo como se están portando con nosotros, tanto tiempo esperando para conseguir la plaza con la que llevo soñando desde pequeño y ahora mismo es que no tengo ni ganas. Estoy desilusionado. Al principio dijeron que empezábamos a trabajar en junio, luego en septiembre, luego en julio, ahora otra vez que si entre septiembre u octubre. Quema bastante, y más que no cuentan con nosotros ni nos dicen nada oficialmente”, decía Francisco.

Una vez que los médicos aprueban el MIR lo que empiezan es una especialidad, la gran mayoría son de cuatro años o cinco si son quirúrgicas con un contrato de formación y un sueldo de mileurista. “Cuando terminas ese tiempo de residencia ya te dan tu título de especialista y, entre comillas, estás en el paro, pero el 95% se suele quedar en el mismo hospital, pero ya es otro tipo de contrato”.

Bueno reconoce que algunos de sus compañeros tienen claro que con la crisis del coronavirus se han convertido en “una mano de obra barata. El sueldo que están recibiendo la gran mayoría de residentes en las condiciones en que estamos deja bastante que desear”.

Francisco Bueno dudaba si hacer la especialidad de anestesista o radiodiagnóstico y reconoce que “la esperanza que tengo es poder quedarme por Andalucía”.

Lamenta por otra parte que ahora hayan aceptado “baremos fuera de plazo, ha habido modificaciones de una lista a otra, baile de puestos. Son cosas que nos están haciendo pensar mucho”, dice.

Otra problema añadido y que se ha conocido recientemente es que la elección de plaza “la vamos a tener que hacer por vía telemática, no tenemos ni la opción semi presencial, todos los años se iba al ministerio y tenías la opción de hacerlo telemáticamente. Pero ahora no es una opción. Como no puede haber aglomeraciones han decidido ponerlo solo y exclusivamente por esta vía a final de junio. No se entiende muy bien que estén aceptando el tema de hacer exámenes o selectividad a los estudiantes de bachillerato y a nosotros no, cuando podíamos hacerlo en las subdelegaciones de Gobierno en vez de ir médicos de toda España a Madrid”.

Los MIR piden “otra opción para elegir, porque con este sistema puede haber bastantes fallos porque no hay forma de acreditar tu identidad. Lamentamos esta falta de transparencia”, dijo para terminar.