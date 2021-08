La peña La Perla de Cádiz continúa cerrada y a la espera de obras

Desde que durante el pasado mes de marzo los técnicos del Ayuntamiento decretaran el cierre de la sede de la peña flamenca La Perla de Cádiz ante la necesidad de someter su techo a una obra por filtraciones de agua, la entidad que se levanta en una bóveda del paseo Carlos Ollero ha permanecido cerrada.

Ni su tradicional y reputado Concurso Internacional de Baile por Alegrías -cuya fase eliminatoria se celebra entre mayo y junio y la gran final en este mes de agosto-, ni los diferentes eventos estivales que organiza La Perla cada verano han podido tener lugar en el estío 2021 con lo que ello significa para aficionados y artistas. "La verdad que tenemos el correo electrónico saturado de la gente mandarnos mail para preguntarnos qué pasa con la peña", agradece su presidente, Paco Real.

El representante de la entidad también informa de que están a la espera "de que salga la licitación" de la obra que, "al parecer", tendrá lugar "pronto". Y es que tras varias consultas al concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Cádiz, Martín Vila, le respondió el pasado mes de julio que "se ha aprobado la obra y que se está a la espera del liberamiento del dinero para proceder a la licitación", dice.

"Ya se nos ha ido el verano pero, al menos, nos gustaría pensar que vamos a poder hacer lo que es la campaña de los villancicos y la Navidad. Y eso supongo que sólo podrá ser si empieza la obra en septiembre o no mucho más", baraja Real que opina que "lo que es obra en sí, creo que no tiene mucho, que no es muy complicada", espera.

Hay que recordar que el estado de la sede de la peña La Perla de Cádiz, con 400 años de historia, se ha visto deteriorado en este último invierno por diversas filtraciones de agua por lo que a principios del mes de marzo los técnicos municipales realizaron "unas catas" en la bóveda cuyo resultados fueron la recomendación de cerrar la peña y la necesidad de ser sometida a una obra.

Las filtraciones, según barajaba Real, no son de la cubierta, "pues se impermeabilizó completamente", sino que parecen que se localizan en el pretil, "por donde ha estado entrando agua y eso ha causado problema en las vigas y, sobre todo, en la galería interior con lo que el techo se ha visto muy afectado".