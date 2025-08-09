La nueva película de la productora de Cádiz Esto También Pasará se estrenará en el Festival de San Sebastián

El sello gaditano Esto También Pasará, liderado por el barbateño Álvaro Ariza, que tiene en su haber éxitos como La infiltrada, Lobo feroz, Tierra de nadie o La Navidad en sus manos, ha activado la cuenta atrás del estreno de una de sus últimas producciones, Ya no quedan junglas, que se pondrá de largo en el 73 Festival Internacional de Cine de San Sebastián y que llegará a los cines de toda España el próximo 26 de septiembre.

Ya no quedan junglas es una historia que pivota entre el amor, la violencia y la venganza a través de un personaje, el Gentleman, un viejo militar interpretado por Ron Perlman (El nombre de la Rosa, Enemigo a las puertas, Blade II, Hellboy, Sons of Anarchy). Junto al actor norteamericano la cinta basada en la novela de Carlos Augusto Casas (Ya no quedan junglas a las que regresar) se sustenta en un reparto internacional que tiene también como protagonistas a Megan Montaner (Sin identidad, La caza, Si lo hubiera sabido, Entre tierras, 30 Monedas), y Hovik Keuchkerian (La casa de papel, Reina Roja, 4 Latas, Un amor) .

Se suman al reparto actores como el mexicano Damián Alcázar (Narcos, La familia Benetón) con la colaboración estelar de Marco de la O (El Chapo) y de la cantante y compositora Natti Natasha, completándolo actores de primera línea como Unax Ugalde (Héctor, Los fantasmas de Goya, Drácula), Karra Elejalde (8 Apellidos vascos, Mientras dure la guerra, La vida padre, Airbag, 100 Metros), Rubén Ochandiano (Lobo feroz, Incidencias, Los abrazos rotos), Itziar Ituño (La casa de Papel, Intimidad, Irati), Diego Anido (As Bestas) y Daniel Grao (Perdida, La chica invisible).

Ya no quedan junglas nos presenta a Theo, conocido como el Gentleman, es un exsoldado estadounidense cuya existencia solitaria y miserable transcurre entre sus recuerdos de un pasado mejor con su difunta esposa y su habitual cita de los jueves con Olga, una prostituta a la que paga por conversar, recordando quién fue una vez y soñando con lo que podría haber sido. Cuando Olga es asesinada, busca una venganza brutal. El rastro de sangre que deja es seguido por Iborra, una inspectora de policía alcohólica, y Herodes, un despiadado asesino a sueldo. El cruce de estos personajes al límite tendrá un abrupto desenlace cuando el presente venga a cobrarse las deudas del pasado.

La película es una producción de Esto También Pasará en coproducción con Glow (El sueño de la sultana, Buñuel el laberinto de las tortugas, Me he hecho viral ), Ya no quedan junglas AIE y SDB FILMS (La Navidad en sus manos, Si ti no puedo), con la participación de Prime Video, RTVE, CREA SGR, LKS, Laboral Kutxa en asociación con Film Factory, con la colaboración de la Diputación de Guipuzkoa y el apoyo del ICAA. La película será distribuida por Universal Pictures International Spain.

'Operación Hades', en camino

Además de Ya no quedan junglas, Álvaro Ariza también trabaja ya en una nueva producción que se estrenará el próximo 2026, un nuevo thriller basado en la conocida como Operación Hades. Una macro operación de la Guardia Civil que durante varios años trabajó para desarticular una red de narcotráfico que operaba a través de un túnel subterráneo por el que circulaban con total impunidad, grandes toneladas de droga entre la frontera de Europa y África.

La operación, que recientemente ha levantado su secreto de sumario, destapó una gran trama que incluía agentes implicados, diputados, empresas de logística y un gran entramado que ha tenido a la Guardia Civil operando en secreto hasta lograr su desarticulación durante varios años.

"Descubrí esta operación viendo las noticias cuando estaba a punto de estrenar Tierra de nadie, basada también en temas de narcotráfico", explica el productor barbateño Álvaro Ariza que, a raíz de la construcción de la película rodada en la provincia de Cádiz, consiguió "muy buena relación" con la Guardia Civil y volvió a contactar con ellos porque "nuevamente, la realidad superaba la ficción", señala.

El guion de la película basada en este hecho correrá a cargo de Fernando Navarro (Tierra de nadie, Bajocero, Segundo Premio o Verónica), con el que Ariza lleva varios meses trabajando en las labores de documentación e investigación, y su rodaje comenzará el próximo año.