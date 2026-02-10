París alumbra la primera exposición de los ‘Encuentros Delacroix’ nacidos en Cádiz

Foto de familia de los pintores franceses y gaditanos que participan en la exposición en la galería de París.

La galería Ateliers D’Artistes de Belleville de París acoge la exposición pictórica nacida del encuentro de un grupo de artistas franceses y gaditanos en torno a la figura del pintor Eugene Delacroix. Hasta el 15 de febrero se podrá ver en la galería parisina esta muestra colectiva integrada por veinte artistas de las dos nacionalidades que han creado para la ocasión cuadros relacionados con Cádiz. La exposición se podrá ver en la capital gaditana a partir del próximo 9 de abril.

Cecilio Chaves, coordinador de los artistas gaditanos, explica que la iniciativa cuenta con la colaboración de la agencia Les Filles de Cádiz-Las Guiritanas: “Esta agencia celebró el pasado mes de octubre un encuentro en Cádiz entre pintores franceses y gaditanos en torno a la estancia del artista Eugene Delacroix en la ciudad en 1832”. Delacroix quedó entonces fascinado por Cádiz y dedicó a la ciudad algunas de sus obras, tras una visita que fue descubierta gracias a una investigación del historiador gaditano Juan Antonio Vila Martínez.

Chaves recuerda que la exposición, además, tiene el respaldo de distintas instituciones, entre ellas el Ayuntamiento de París, la Asociación Ateliers D’Artistes de Belleville de París, el Instituto Francés y el Museo Delacroix, dependiente del Museo del Louvre.

También colabora en esta iniciativa el Ayuntamiento de Cádiz, donde se presentó el proyecto a finales del pasado mes de enero. De hecho, la muestra se expondrá en Cádiz, del 9 al 24 de abril, en las dependencias del Baluarte del Orejón.

La delegación gaditana que ha viajado hasta París para estar presente en la inauguración de la muestra está formada por seis de los pintores que exponen sus trabajos en la galería Ateliers D’Artistes de Belleville. Los artistas que integran esta representación española son Cecilio Chaves, Julián Delgado, Enrique Cabanillas, Marina Gadea, Emma Lápiz, Nieves Salinas, Yeyo Argüez, María Lizaso, Cristina López y Javier López. Además, están los pintores franceses Claire Archenault, Annie Barel, Guillaume Berga, Florence Boré, Jozyann Chabel, Nicolas Duperyon, Stéphan Her, Diana Kraay, Franck Paglieri y Ly Rose. La comisaria de la exposición es Karine Grossman.