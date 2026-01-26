Una exposición de ida y vuelta, París-Cádiz, para recordar la visita de Delacroix en 1832

París y Cádiz serán las ciudades protagonistas de un intercambio cultural y artístico que surge del encuentro de artistas plásticos de ambas urbes en torno a lo que fue, en 1832, la estancia en Cádiz del pintor Eugene Delacroix y el impacto que la ciudad tuvo en el autor del célebre cuadro 'La libertad guiando al pueblo'. Delacroix dibujó Cádiz tras aquella visita descubierta por el historiador gaditano Juan Antonio Vila Martínez, y ahora, a seis años de cumplirse los dos siglos de aquel hecho, pintores franceses y gaditanos conforman con sus obras una exposición que primero se verá en París, en el próximo mes de febrero, y que aterrizará en Cádiz en abril.

La iniciativa ha sido presentada esta mañana en el Ayuntamiento de Cádiz por la concejala de Cultura, Maite González, el pintor gaditano Cecilio Chaves y Karine Grossman, cofundadora de la agencia Las Guiritanas-Les Filles de Cádiz, bajo la que se agrupa un grupo de franceses que se sienten atraídos por Cádiz. "En mi caso -ha reconocido Grossman- estoy enamorada de la ciudad, de su gran alegría y luz, desde hace más de diez años". Karine, que también ejerce como comisaria de la muestra, ha agradecido el apoyo de los ayuntamientos de Cádiz y París, en este caso con la isleña Anne Hidalgo al frente.

En total, serán 20 los artistas que expondrán, entre una y dos obras cada uno, en esta muestra colectiva e internacional. Se trata de Claire Archenault, Yeyo Argües, Annie Barel, Guillaume Berga, Florence Boré, Enrique Cabanillas, Jozyann Chabel, Cecilio Chaves, Julián Delgado, Nicolas Duperyon, Marina Gadea, Stéphan Her, Diana Kraay, Enma Lápiz, María Lizaso, Cristina López, Franck Paglieri, Javier Plata, Ly Rose y Nieves Salinas.

En primer lugar, la exposición, bajo el título 'Encuentros Delacroix', se podrá ver en París, en la galería Ateliers D’Artistes de Belleville, situada, según ha explicado la edil González, en "el barrio emergente de los artistas de París". Será del 5 al 15 de febrero. La vuelta de la exposición en Cádiz, del 9 al 24 de abril, será en las dependencias del Baluarte del Orejón.

Cecilio Chaves, que ha ejercido como nexo de unión con los artistas gaditanos, ha señalado que las obras tendrán un único tamaño, de 40 por 40 centímetros y sobre tablero, para unificar el formato de los cuadros y que la libertad de los creadores, a partir de esta premisa, ha sido total tanto en la temática, con Cádiz como inspiración, como en las técnicas. De hecho, en la exposición habrá, entre otras obras, acuarelas, pastel, óleos y acrílicos.