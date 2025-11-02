Delacroix reúne a 18 artistas de Cádiz y París en la capital gaditana

Eugène Delacroix visitó Cádiz en 1832, donde quedó cautivado por la luz y el color de la ciudad, así como por la belleza de sus altivas torres miradores. Su estancia en la capital gaditana fue casual, pues permaneció cuatro días en el puerto de Cádiz como consecuencia de cuarentena del Puerto de Tánger, días en los que exploró la ciudad y descubrió algunos de los rincones que ahora han guiado los pasos de 18 artistas españoles y franceses, diez gaditanos y otros ocho parisinos, al hilo de' Les Rencontres Delacroix'. A su regreso de su viaje a Marruecos, durante aquella escala en el puerto andaluz, el pintor orientalista realizó dibujos y acuarelas. Primero desde el puente de 'La Perle', el navío inmovilizado, y luego, durante sus paseos, en las callejuelas del casco antiguo, donde se alojó unos días. Un hecho ignorado por el gran público, descubierto por el historiador gaditano Juan Antonio Vila Martínez.

Por este motivo la agencia Las guiritanas-Les filles de Cádiz puso en marcha este encuentro de intercambio cultural que tuvo lugar el pasado 25 y 26 de octubre de la mano del Instituto Francés de Sevilla, la asociación Artistes Associés de Belleville de Paris y los Ayuntamientos de París y Cádiz, con el fin de sentar las primeras bases de un proyecto cultural, artístico y gastronómico que se extenderá hasta Tánger, en el verano de 2026.

Los 18 artistas siguieron los pasos de Delacroix y se sumergieron en la historia de Cádiz en un doble circuito dirigido por el historiador Juan Antonio Vila Martínez y por Karine Grossman, una de las "guiritanas junto a Eli Flory". Con Juan Antonio al frente, los artistas andaluces redescubrieron la ciudad de Cádiz, a través de los ojos del pintor Delacroix. Y con Karine, los artistas parisinos viajaron en el tiempo de la ciudad más antigua de Europa, desde la Cádiz de los fenicios hasta nuestros días, pasando por la efervescencia de la ciudad mercantil y cosmopolita del siglo XVIII, con sus torres de cuatro tipos, erigidas en las azoteas de los edificios: sus leyendas, sus ficus centenarios, testigos de los intercambios comerciales entre América y el puerto gaditano, la piedra ostionera, amalgama de conchas marinas fosilizadas, que sirvió para construir la catedral de Sevilla, en la Avenida de la Constitución, pero también la de Cádiz, todavía en construcción cuando Delacroix se paseaba por el paseo; dos catedrales de estilo barroco y neoclásico que albergan las obras de la escultora sevillana Luisa Roldán, la primera mujer española en destacar, en el siglo XVII, en un arte hasta entonces reservado a los hombres.

Acuarelas de torres miradores como hizo Delacroix

Al final del encuentro los artistas franceses y gaditanos se reunieron en el Mercado Central, donde compartieron tortillitas de camarones, chocos fritos, puntillitas y gambas. Por la tarde, tuvieron tiempo libre para dibujar, pintar, pasear o bañarse antes de reunirse por la noche, invitados por el artista gaditano Cecilio Chaves y los hermanos Saborido Perales que regentan la taberna El tío de la tiza, en pleno corazón del barrio de la Viña.

El domingo, fue la Cádiz de aires moriscos la que se desveló ante los artistas, gracias a una primera visita a la azotea del albergue donde se había alojado Delacroix, en la calle San Francisco. Luego, en una torre mirador gaditana celebraron un taller de urbansketching al aire, donde todos los artistas dibujaron y pintaron juntos, alrededor de un desayuno ofrecido por la pastelería francesa Le Poème: chocolate con leche, croissants y Paris-Brest, para mantener el ambiente mestizo del fin de semana. Terminaron esta jornada entre baños en la Caleta y en la azotea de la piscina de la Villa de Andas, con la visita al antiguo palacio mercantil, transformado en apartamentos inspirados en la arquitectura barroca del siglo XVIII.

Esta primera edición de los Encuentros Delacroix no habría sido posible sin el compromiso y el apoyo concreto de varias instituciones y asociaciones. Con motivo de un intercambio en septiembre de 2024, entre Karine Grossman y Anne Hidalgo, alcaldesa de París, el Ayuntamiento de París brindó su apoyo oficial, seguido por el Ayuntamiento de Cádiz. A su vez, la Asociación de Artistes Associés de Belleville reunió a artistas deseosos de participar en los Encuentros. Por último, gracias al apoyo del Instituto Francés de Sevilla, parte del alojamiento, así como los traslados entre Sevilla y Cádiz, fueron cubiertos para permitir a la delegación francesa dejarse llevar por la contemplación de la ciudad y todos esos momentos de intercambio. Apoyos preciosos, esenciales para la construcción de puentes culturales sólidos y duraderos entre París, Cádiz y Tánger.

Exposiciones y compromiso social

El evento se inscribe en una secuencia de tres tiempos, pues las obras resultantes de estos encuentros serán expuestas en París, del 5 al 15 de febrero de 2026 en la Galería de los Artistes Associés de Belleville, a lo que seguirá una muestra en Cádiz, del 9 al 24 de abril de 2026, en el Baluarte del Orejón, a la entrada de la playa La Caleta. Por último, se realizará una tercera exposición en Tánger, ciudad hermanada con Cádiz, antes del verano de 2026.

Las guiritanas también se comprometen a donar una parte de los beneficios a la asociación gaditana Greendale para todos cuya presidenta, Esperanza Gutiérrez, lleva a cabo con sus hijos y su marido numerosas acciones en favor de los niños, las mujeres de la comunidad LGBTQIA+ y la inserción de los migrantes: talleres solidarios, obras y podcasts pedagógicos para adultos y niños de los barrios de Cádiz.