El alcalde denuncia destrozos en la exposición del FIT en la plaza de España de Cádiz: "Son unos vándalos"

La Plaza de España ha amanecido este domingo con una escena dantesca y fruto de las actitudes vandálicas de las que han sido objeto los paneles de la exposición 40 años del FIT, en la que se recogen todos los carteles que han anunciado la celebración del mítico festival gaditano a lo largo de estas cuatro décadas.

Una imagen bochornosa que ha denunciado el alcalde de Cádiz, Bruno García, en su perfil de Instagram, donde muestra "que unos vándalos la han destrozado en parte, se han dedicado a tirar las estructuras, con el destrozo que conlleva, así como el peligro si se le cae a alguien en la cabeza, podrían haber pasado cosas muy graves". Durante este recorrido apunta que "también se han dedicado a arrancar algunos carteles, que son los carteles de los 40 años del festival en Cádiz. Es nuestra historia, y ahí lo han dejado, en el suelo". Con todo, anuncia que "la vamos a arreglar, pero quería decirle al autor que no hace gracia y que no aporta nada a la ciudad".

Sobre la exposición

La muestra, que por primera vez sirve para que una exposición se adentre en la zona de albero de la renovada plaza de la capital gaditana, está integrada por esos 40 carteles que se reproducen a gran tamaño y que permiten al visitante contemplar obras de autores como Úrculo, Juan Genovés, Marina Anaya, Toni Carbonell, José Tamayo, Diego Pombo, Cecilio Chaves, Javier Ventura, Javier Leal o Q. Santana, entre otros artistas.

Cada uno de estos carteles cuenta con un código QR que permitirá al espectador acceder a un archivo sonoro en el que la espléndida voz de Eduardo Bablé ofrece de manera breve, con un fondo musical, un pequeño resumen de lo que aconteció en el festival de ese año. Una manera, pues, hacer memoria de un festival clave en la historia del teatro iberoamericano y que concita el interés y el apoyo de distintas administraciones desde sus inicios allá por 1986.