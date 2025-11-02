La Delegación Territorial de Salud de Cádiz, objetivo de dos protestas este lunes

Manifestación de Cádiz en protesta por los errores en el cribado de cáncer de mama.

La sede de la Delegación Territorial de Salud en Cádiz será objetivo este lunes de dos concentraciones a favor de la sanidad pública y en contra de la gestión de este servicio esencial por parte de la Junta de Andalucía, acentuado por la polémica de los cribados del cáncer de mama.

Por una parte, el Colectivo Mujeres Feministas de Cádiz ha convocado nuevamente a la ciudadanía a una concentración a las puertas de la Delegación, situada en la avenida María Auxiliadora, 2, este lunes a las 12.30 horas.

A continuación dos portavoces del colectivo se reunirán con la delegada territorial, Eva Pajares, para trasladarle las reivindicaciones y solicitar información sobre el trabajo que se viene realizando y sobre las medidas que se han aplicado desde que salió a la luz "el escándalo de más de 2.000 de mujeres afectadas por la negligencia cometida por el SAS en los cribados de cáncer de mama".

También este lunes comenzará la Semana Sanitaria Gaditana organizada por Mareas Blancas de la provincia de Cádiz, en la que se realizarán acciones en defensa de una sanidad 100% pública, con la colaboración de numerosas organizaciones sociales y sanitarias.

Mareas Blancas llama este lunes a rodear, a las 11.00, la Delegación de Salud. El martes a la misma hora programa la acción 'Rodea tu centro de salud' en toda la provincia y a las 18.00 se realizará un Taller de Reclamaciones y Cartas de Pago a cargo de Facua.

El miércoles 5 a las 18.00 en la Sala Lequerica del Edificio Constitución 1812 La Bomba de la Universidad de Cádiz tendrá lugar la Jornada de Debate 'La sanidad pública andaluz en crisis'. Habrá tres ponencias moderadas por José Chamizo de la Rubia: 'Subfinanciación y privatización: los problemas básicos de la sanidad pública andaluza' (doctor José Antonio Brieva Romero), 'Las consecuencias; listas de espera, cribados y otros escándalos' (doctor Manuel Torres Tortosa) y 'Las soluciones: el sistema sanitario 100% público' (doctor Antonio Vergara de Campos).

El jueves 6 en la plaza de El Palillero a las 12.00 se interpretará el romancero 'Sanidad 100% Pública', mientras que el viernes a las 12.00 Facua dirigirá un Taller de Reclamaciones. Ese mismo día a las 18.00 en el Aulario La Bomba se hablará sobre 'Desigualdades Sociales y Salud en Andalucía'.

Estas actividades tendrán su culminación el domingo 9 con una manifestación que saldrá a las 12.00 horas desde la plaza Asdrúbal y acabará en la plaza de España ante la sede de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía.