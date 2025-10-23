El FIT de Cádiz hace memoria de su historia a través de sus 40 carteles

La plaza de España de Cádiz se ha convertido esta mañana en el preludio de la próxima edición del Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz (FIT), que este año celebra su 40 edición. Tan redonda fecha ha sido aprovechada por la organización del festival, que este año estrena dirección con Mónica Yuste, para echar la vista atrás y rememorar las cuatro décadas de vida a través de los 40 carteles que cada año desde 1986 han servido para anunciar el veterano encuentro teatral entre las dos orillas, que este año se celebrará desde el muy cercano 25 de octubre hasta el próximo 1 de noviembre.

La muestra, que por primera vez sirve para que una exposición se adentre en la zona de albero de la renovada plaza de la capital gaditana, está integrada por esos 40 carteles que se reproducen a gran tamaño y que permiten al visitante contemplar obras de autores como Úrculo, Juan Genovés, Marina Anaya, Toni Carbonell, José Tamayo, Diego Pombo, Cecilio Chaves, Javier Ventura, Javier Leal o Q. Santana, entre otros artistas.

Cada uno de estos carteles cuenta con un código QR que permitirá al espectador acceder a un archivo sonoro en el que la espléndida voz de Eduardo Bablé ofrece de manera breve, con un fondo musical, un pequeño resumen de lo que aconteció en el festival de ese año. Una manera, pues, hacer memoria de un festival clave en la historia del teatro iberoamericano y que concita el interés y el apoyo de distintas administraciones desde sus inicios allá por 1986.

Esta unión institucional, reforzada con la existencia del patronato del FIT en el que están todas las entidades, se ha reflejado hoy mismo en la presentación de esta exposición. En ella, la directora del festival ha estado acompañada por Bruno García, alcalde de Cádiz; Blanca Flores, subdelegada del Gobierno en Cádiz, y Maite González, concejala de Cultura del Ayuntamiento gaditano. Todos han comprometido su apoyo al festival y han animado a la ciudadanía a participar en la edición que comienza el próximo sábado día 25. En su recorrido por la exposición les ha acompañado Pepe Bablé, director del festival durante muchos años y coordinador de la presente muestra.