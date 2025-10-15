El FIT recupera su Homenaje con tres reconocimientos, los tres póstumos

El Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz (FIT) celebra este año, del 25 de octubre al 1 de noviembre, su 40 aniversario con una serie de actividades que ponen en valor su historia, su papel en la proyección del teatro iberoamericano y su vínculo con la ciudadanía gaditana. Entre ellas, la recuperación del Premio Homenaje del FIT, que se dejó de celebrar hace varios años, y que en esta ocasión se recupera por partida triple. Tres homenajes, los tres póstumos, a personalidades del teatro de las dos orillas como el español Juan Margallo, la argentina Elena Schaposnik y el cubano Mario Ernesto Sánchez.

Los homenajes del FIT 2025 se celebrarán el lunes 27 de octubre a las 13:00 h en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, reconocerán a estas tres grandes figuras recientemente desaparecidas y estrechamente vinculadas al festival: Elena Schaposnik, pionera del CELCIT y referente del teatro latinoamericano; Juan Margallo, actor y fundador del FIT, figura clave del teatro independiente español; y Mario Ernesto Sánchez, creador del Teatro Avante y del Festival Internacional de Teatro Hispano de Miami. El acto incluirá también un reconocimiento especial a los 50 años del CELCIT, con la presencia de Luis Molina.

Además del homenaje, el 40º FIT contará con exposiciones, presentaciones y proyecciones para acompañar una efeméride que subraya la relevancia cultural de un certamen que, desde su nacimiento en 1985, es una de las políticas culturales más reconocidas de España y un puente decisivo entre las teatralidades del Sur y la escena europea.

La exposición al aire libre 40 años del FIT de Cádiz, que se inaugurará el 23 de octubre, a las 11.00 horas, en la Plaza de España, y que permanecerá instalada hasta el 1 de noviembre, invita a recorrer la historia del festival a través de sus carteles, imágenes y recuerdos. Dividida en cuatro etapas —desde su nacimiento hasta la actualidad—, la muestra recupera la memoria de cada edición mediante paneles con códigos QR que enlazan a contenidos interactivos sobre los hitos más destacados de cada año. Diseñada para garantizar la accesibilidad visual y sonora, esta exposición conmemorativa busca acercar al público gaditano, y especialmente a los escolares, la trayectoria de un festival que ha situado a Cádiz en el mapa internacional de las artes escénicas.

Cumplir 40 años es una oportunidad para reivindicar el papel del FIT en la historia reciente del teatro iberoamericano y para que la ciudad y las nuevas generaciones conozcan su peso simbólico y artístico. En esta línea, el FIT ofrecerá visitas guiadas para los centros escolares que pueden solicitarse a través del mail fitdecadiz.info@gmail.com

Reconocido con galardones como el Premio Ollantay del CELCIT, el Premio Andalucía de Teatro, el Patrocinio Oficial de la UNESCO, el MAX Hispanoamericano de las Artes Escénicas o la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, el FIT celebra sus cuatro décadas con el orgullo de haber sido espacio de encuentro y libertad creativa para cientos de compañías a ambos lados del Atlántico. Por ello, la conmemoración también incluye la presentación del libro Memorias de un sueño: Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz (1984-2024), el sábado 25 de octubre a las 12:00 h en el Espacio ECCO.

La publicación, coordinada por Pepe Bablé, exdirector y figura esencial en la historia del FIT, ofrece un recorrido exhaustivo por cada una de sus ediciones. Con introducción del profesor Luis A. Ramos García (Universidad de Minnesota) y edición a cargo de la Dra. Nelsy Echávez-Solano (St. John’s University), el volumen documenta cuatro décadas de creación, cooperación y memoria escénica, con un extenso registro de espectáculos, exposiciones y actividades paralelas.

La programación conmemorativa se completa con la proyección del documental La balada perdida, dirigida por Lolo Ruiz, el sábado 25 de octubre a las 13:00 h en el Espacio ECCO. El filme, reciente ganador del Premio Lorca 2025 al Mejor Audiovisual, rescata la historia de la mítica compañía gaditana Carrusel, referente del teatro independiente español en los años 70. A través de valiosos materiales de archivo, el documental reconstruye una de las páginas más brillantes y libres de la escena gaditana.

Con esta amplia programación paralela, el FIT de Cádiz celebra sus 40 años de historia mirando hacia el futuro, reafirmando su vocación iberoamericana, su compromiso con la investigación teatral y su papel como punto de encuentro entre generaciones, territorios y lenguajes escénicos.

La 40ª edición del Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz se desarrollará del 25 de octubre al 1 de noviembre, organizada por el Patronato del FIT, organismo compuesto por el Ayuntamiento de Cádiz, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) del Ministerio de Cultura, la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta Andalucía, la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo AECID, la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación Provincial de Cádiz y la Universidad de Cádiz.