Óscar Puente avisa que los trenes entre Cádiz y Madrid por vías de alta velocidad podrían retrasar su vuelta más allá del 2 de febrero

Panel de llegadas en la estación de Renfe en Cádiz, con algunas conexiones canceladas.

La conexión ferroviaria entre Cádiz y Madrid por vías de alta velocidad podría permanecer interrumpida más allá del 2 de febrero, que fue la fecha provisional para la recuperación del servicio que el ministro de Transportes, Óscar Puente, ofreció días después de que se produjera el trágico accidente de Adamuz.

Según ha explicado Puente en una entrevista en La 1 de TVE, el juzgado que investiga el suceso todavía no ha dado los permisos pertinentes para que se lleven a cabo las tareas de reconstrucción sobre las vías. "No sé si vamos a poder llegar al día 2 de febrero, porque no tenemos todavía el permiso del juzgado para actuar en todo el tramo de vía, lo que nos está retrasando un poco", ha señalado.

No obstante, ha asegurado que se están adelantando algunos trabajos, como la recuperación de la catenaria o en la acumulación de acopios, con el objetivo de que se pueda reponer la vía "cuanto antes", una vez se obtenga el permiso para entrar. "En función de eso, veremos si llegamos al día 2 o todavía nos retrasamos un poco más, pero no es algo que esté en este momento en nuestra mano", ha concluido al respecto.

El accidente de Adamuz el pasado domingo 19 de enero dejó suspendida la conexión por tren entre Andalucía y Madrid durante esa jornada y el lunes siguiente, día 20. A partir del martes, Renfe pudo volver a recuperar la alta velocidad para volver a conectar la capital del país con Sevilla y Málaga aunque el tramo afectado por el accidente, entre Villanueva de Córdoba y Córdoba capital, se debía hacer por carretera con un transbordo en autobús en ambos sentidos.

Renfe estableció un plan alternativo de transportes diseñado para viajeros que debieran desplazarse por motivos estrictamente necesarios y que combina, en un sólo título de transportes al precio único de 40 euros, los trayectos en tren y esos traslados en autobús, una circunstancia esta última hace que los viajes, evidentemente, hayan incrementado los tiempos de duración.

Servicios disponibles de alta velocidad entre Sevilla y Madrid

El dispositivo de alta velocidad de Renfe entre Madrid y Sevilla, el utilizado por los viajeros que se trasladan desde o hacia Cádiz, contempla ocho desplazamientos diarios, cuatro en cada sentido. La distribución es la siguiente:

Con origen en Madrid:

Madrid-Puerta de Atocha (7:00)-Sevilla Santa Justa (12:07)

Madrid-Puerta de Atocha (11:00)-Sevilla Santa Justa (16:07)

Madrid-Puerta de Atocha (15:00)-Sevilla Santa Justa (20:07)

Madrid-Puerta de Atocha (19:00)-Sevilla Santa Justa (00:07)

Con origen en Sevilla:

Sevilla -Santa Justa (6:03)- Madrid-Puerta de Atocha (11:14)

Sevilla -Santa Justa (9:55)- Madrid-Puerta de Atocha (15:14)

Sevilla-Santa Justa (14:01)- Madrid-Puerta de Atocha (19:12)

Sevilla-Santa Justa (18:03)- Madrid- Puerta de Atocha (23:14)

Servicios disponibles en ancho convencional entre Madrid y Cádiz

Las conexiones directas entre Madrid y Cádiz se vienen desarrollando por vías de ancho convencional desde que ocurriera el accidente. Esto hace que se incrementen los tiempos extremadamente (unas ocho horas entre ambas capitales) y que la llegada o salida desde Madrid tenga que realizarse desde la estación de Chamartín, que no están tan céntrica como Atocha, por lo que es un tiempo de desplazamiento extra que habría que sumarle al viaje.

Con origen en Madrid-Chamartín, será a las 15.00 a Cádiz

Con destino a Madrid-Chamartín, Renfe dispondrá de servicios a las 6.35 horas desde Cádiz

Las circulaciones entre Córdoba y Cádiz paran en Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María y San Fernando. Los viajeros con origen o destino Huelva podrán realizar el enlace mediante servicios de Media Distancia vía Sevilla.

El raíl que se rompió en el accidente de Adamuz era nuevo

Óscar Puente también ha apuntado en la misma entrevista que la vía en la que se produjo el accidente ferroviario de Adamuz se rompió por la parte de un carril nuevo, "junto a la soldadura", y ha añadido que se tendrá que analizar el motivo de la rotura. Puente ha afirmado que "se haya roto al lado de soldadura es lo normal, no quiere decir que sea en la soldadura, puede serlo", pero habrá que analizarlo.

Se ha referido al punto en el que se rompió el raíl cuando pasó el Iryo que descarriló hace una semana, y con el que chocó un Alvia, y ha apuntado que "parece que se ha producido una torsión (del raíl)", que no se ha determinado si pudo impedir la continuidad del tren o fue posterior al descarrilamiento.

Se barajan varias hipótesis sobre el accidente

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) está investigando las causas, de porqué un tren en plena recta descarrila sin sobrepasar los límites de velocidad establecidos.

Se barajan varias hipótesis, según ha insistido Puente, que no ha descartado incluso que pueda deberse al material rodante, que "tuviera un fallo".

La CIAF se inclina por que la vía ha podido sufrir una rotura, después de las muescas aparecidas en los vagones delanteros y en otros dos trenes anteriores.

El carril está "perfectamente identificado", es "nuevo, fabricado en 2023", suministrado en 2024 e instalado en ese punto en mayo y junio de 2025.

Ha defendido que ha tenido todas las revisiones pertinentes.