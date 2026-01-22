Estos son los trenes de alta velocidad para viajar entre Madrid y Cádiz y que se encuentran en servicio tras el accidente de Adamuz

El accidente ferroviario de Adamuz la noche del pasado domingo 18 de enero dejó suspendida la comunicación en tren entre Madrid y Andalucía. Tras un lunes sin salidas ni llegadas, el martes 20 Renfe retomó la conexión con alta velocidad para volver a unir la capital de España con Sevilla y Málaga, quedando únicamente sin circulación el tramo entre Villanueva de Córdoba y Córdoba capital.

La recuperación de la línea vino de la mano de un plan alternativo de transportes diseñado para viajeros que debieran desplazarse por motivos estrictamente necesarios y que combina, en un sólo título de transportes al precio único de 40 euros, los trayectos en tren y los traslados en autobús entre Villanueva de Córdoba y Córdoba capital, que es el tramo ferroviario que aún permanece afectado por el accidente. Esta última circunstancia hace que los viajes, evidentemente, hayan incrementado los tiempos de duración.

Servicios disponibles de alta velocidad entre Sevilla y Madrid

El dispositivo de alta velocidad de Renfe entre Madrid y Sevilla, el utilizado por los viajeros que se trasladan desde o hacia Cádiz, contempla ocho desplazamientos diarios, cuatro en cada sentido. La distribución es la siguiente:

Con origen en Madrid:

Madrid-Puerta de Atocha (7:00)-Sevilla Santa Justa (12:07)

Madrid-Puerta de Atocha (11:00)-Sevilla Santa Justa (16:07)

Madrid-Puerta de Atocha (15:00)-Sevilla Santa Justa (20:07)

Madrid-Puerta de Atocha (19:00)-Sevilla Santa Justa (00:07)

Con origen en Sevilla:

Sevilla -Santa Justa (6:03)- Madrid-Puerta de Atocha (11:14)

Sevilla -Santa Justa (9:55)- Madrid-Puerta de Atocha (15:14)

Sevilla-Santa Justa (14:01)- Madrid-Puerta de Atocha (19:12)

Sevilla-Santa Justa (18:03)- Madrid- Puerta de Atocha (23:14)

En cuanto a las paradas intermedias de estos servicios, los trenes entre Madrid y Villanueva de Córdoba realizarán parada en Ciudad Real y Puertollano, en ambos sentidos. Por su parte, en los servicios entre Córdoba y Sevilla no se realizarán paradas intermedias.

Todas las plazas se comercializan en clase turista, con un precio fijo de 40 euros en opción básica para los recorridos completos con destino en Málaga y Sevilla. Las estaciones intermedias mantienen el precio correspondiente según la distancia recorrida. Los viajeros pueden solicitar el reembolso gratuito de su billete original y adquirir uno nuevo correspondiente a los servicios incluidos en el Plan Alternativo de Transporte o realizar un cambio con devolución de la diferencia.

Servicios disponibles en ancho convencional entre Madrid y Cádiz

Renfe también ha establecido conexiones por tren directas entre Madrid y Cádiz pero que circulan por ancho convencional y no por la línea de alta velocidad. Esto hace que se incrementen los tiempos extremadamente (unas ocho horas entre ambas capitales) y que la llegada o salida desde Madrid tenga que realizarse desde la estación de Chamartín, que no están tan céntrica como Atocha, por lo que es un tiempo de desplazamiento extra que habría que sumarle al viaje.

Con origen en Madrid-Chamartín, será a las 15.00 a Cádiz

Con destino a Madrid-Chamartín, Renfe dispondrá de servicios a las 6.35 horas desde Cádiz

Las circulaciones entre Córdoba y Cádiz paran en Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María y San Fernando. Los viajeros con origen o destino Huelva podrán realizar el enlace mediante servicios de Media Distancia vía Sevilla.

¿Cuándo se restablecerá el servicio normal de trenes?

Óscar Puente confirmó que Cádiz no tendrá conexión ferroviaria con Madrid al menos hasta el 2 de febrero. Algo que afecta a toda Andalucía. A medida que se ha ido comprobando la gravedad del accidente de tren de Adamuz, el ministerio de Transportes se ha visto obligado a ampliar el tiempo de inactividad en las vías para continuar con la investigación de las causas del mortal accidente.

El ministro de Transportes aseguró que el "horizonte" en el que se trabaja es el 2 de febrero como fecha en la que se podría restablecer el servicio al completo.

En Cádiz, también problemas con el servicio de Cercanías

Los retrasos de los Cercanías en Cádiz se han convertido casi en una normalidad entre los usuarios de este servicio, si bien el miércoles se vivió una situación algo más extrema en las rotaciones del horario nocturno. Los problemas comenzaron a las 17:30 horas, con un tren que cubría la línea Jerez-Cádiz efectuando su salida con una demora de 15 minutos, retraso que terminó afectando a la unidad que debía de salir de Cádiz a las 18:14 horas con destino Aeropuerto y que lo hizo también 15 minutos más tarde.

Ya a las 21:00 horas se informaba de que el tren Jerez-Cádiz circulaba con una demora de 22 minutos a su paso por Las Aletas por condiciones climáticas adversas, de nuevo incidencia que afectó a la rotación siguiente en sentido contrario.

Los más grave de la tarde se vivió a las 22:04 horas, cuando se anunciaba que el tren que debía salir a las 21:15 horas destino Jerez no prestaba servicio entre Cortadura y Jerez por lo que los viajeros tuvieron que esperar hasta las 22:15 horas para coger el siguiente convoy. Situación muy similar la que vivieron los viajeros de las 22:28 de Jerez a Cádiz, que fueron notificados de que ese tren no prestaba servicio entre ambas ciudades y que tuvieron que esperar a ser encaminados al tren de Media Distancia con salida de Jerez a las 22:50 horas.