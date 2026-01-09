Los trenes de Cercanías de Cádiz, entre los que más se retrasan de todo el país

Viajar en tren desde hace unos años es una odisea, y más se sale o se llega a Cádiz. Es difícil encontrar un día en el que los trenes, sean los de Cercanías, Media Distancia o Largo Recorrido, funcionen en tiempo y forma.

Usuarios habituales del ferrocarril como su medio de transporte ideal, adquieren ya los billetes para un nuevo viaje con la duda de si llegarán a su destino a la hora anunciada. Parte de ellos acaban utilizando el autobús interurbano o vuelven al vehículo privado.

Por su impacto mediático y social, los problemas de los viajes de Media Distancia y de Larga Distancia parece que son los únicos que acumulan los mayores problemas. Sin embargo, los trenes de Cercanías también soportan retrasos en sus servicios.

Así lo refleja Renfe en su último estudio sobre el cumplimiento de los horarios en todas sus líneas. Y aquí aparecen los Cercanías con más importancia de lo esperado.

Así, el último mes de diciembre de 2025 se cerró con un retraso medio de los Cercanías en el núcleo de Cádiz de 12,3 minutos como media. Es el tercer dato más alto del año, tras noviembre, con 12,9 minutos, y mayo, con un retraso de 12,4 minutos. La mayor puntualidad se dio en el mes enero, con retrasos que no pasaron de 9,4 minutos de media.

Estas cifras sitúan al núcleo de Cádiz como el quinto del país con retrasos más elevados. Encabeza la lista Barcelona (que supera los 20 minutos), Sevilla, Málaga y Madrid. Están en mejor situación que Cádiz los Cercanías de San Sebastián, Valencia, Zaragoza, Murcia, Cantabria, Asturias y Bilbao.

Según los datos aportados por Renfe, el 84,5% de los trenes de Cercanías en Cádiz acumularon retrasos por debajo de los 5 minutos, frente a 0,30% de los que llegaron a superar la hora de retraso, que en la ruta Cádiz-Jerez es como duplicar el tiempo de recorrido.

Con todo, en 2024, el último dato oficial conocido, el núcleo de Cádiz movió a 5.020.000 pasajeros, siendo su récord histórico con un incremento anual superior al 3%. Es de suponer que en 2025 se puede haber superado esta cifra.

La red cuenta con 78 viajes diarios de los que la gran mayoría van de Cádiz a Jerez y a su aeropuerto. El resto atiende el servicio universitario con la estación ubicada en el polígono de Las Aletas.