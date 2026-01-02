Retrasos en los trenes de Cercanías de Cádiz por un intento de robo de cable entre Jerez y El Puerto

Tren de cercanías en el andén de la estación de Cádiz con el cartel anunciando las paradas y hora de salida.

2026 comienza con problemas en los Cercanías de Renfe que dan servicio a la Bahía de Cádiz. A través de su canal de WhatsApp, Cercanías Cádiz está alertando de demoras en los trenes que cubren la línea C1 debido a "actos vandálicos en la infraestructura".

Las comunicaciones a través de este servicio informativo comenzaron a las 6:00 horas de este viernes 2 de enero sin mayores complicaciones, con el mensaje de que se iniciaba el servicio en la red de Cercanías de Cádiz con las frecuencias previstas. Sin embargo, a las 7:07 horas ya comenzaban alertando de esos retrasos, de entre 5 y 15 minutos en los trenes que cubren la línea C-1 (que une Cádiz con el aeropuerto de Jerez pasando por San Fernando, El Puerto y Puerto Real y todas las estaciones dentro de la capital) por "actos vandálicos en la infraestructura".

Incidencias de Cercanías Renfe en su canal de WhatsApp.

A las 9:13 horas, las demoras ya se calculaban entre 15 y 30 minutos por el mismo motivo.

Intento de robo de cable entre Jerez y El Puerto

La cuenta en X (antes Twitter) de @INFOAdif es un tanto más explícita en lo que respecta al motivo de esos retrasos, indicando que "un intento de robo de cables entre Jerez y El Puerto" sería lo que estaría motivando los retrasos en los trenes este viernes 2 de enero, unas circunstancias que estarían afectando no sólo a los trenes de Cercanías sino también a los de Larga y Media Distancia. Por el momento, Adif no ofrece más información en cuanto a estimación del tiempo de reparación aunque sí indican que hay personal ya trabajando en su reparación.

Por su parte, Diario de Cádiz ha podido saber que la afectación se habría producido por el robo de cable del sistema de catenaria de la vía 2 entre ambas estaciones, interrumpiendo la circulación desde las 6:16 horas.