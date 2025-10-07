Renfe cifra los retrasos en los Cercanías en Cádiz: casi 11 minutos de media y sólo tres de media hora

Un total de 1.643 trenes de Cercanías de los 1.720 que circularon entre las estaciones de Cádiz y Jerez en el mes de septiembre llegaron a su destino final con menos de cinco minutos de retraso (95,5). Es decir, 77 lo hicieron con más demora aunque ninguno con más de una hora y sólo tres con 30 minutos de más. Son los datos que aporta Renfe en su último informe sobre la puntualidad de sus servicios pese a las situaciones vividas en las últimas semanas, con un final de mes e inicio de octubre que dejó incidencias con problemas técnicos y retrasos como publicó Diario de Cádiz.

Sin embargo, desde la operadora aseguran que el retraso medio de los trenes de la Bahía en este pasado mes llegó a 10,5 minutos (retraso medio entre los trenes que se retrasaron) entre su salida de Cádiz y su parada final en Jerez -un trayecto que debía hacerse en unos 47 minutos-. La cifra, se desprende de este mismo informe, es la más baja de este año salvo enero (9.4 minutos) y con junio (con 14,8) como la más alta. Si hace la media entre los nueve meses, los trenes que se han retrasado lo han hecho con una media de 11,9 minutos durante 2025. En los meses de julio y agosto fue de algo más de 11 minutos.

Si se compara con los vecinos, los Cercanías de Sevilla y Málaga acumulan más demora, con 13 y 15 minutos de media respectivamente. En el caso de las líneas de Sevilla, la puntualidad de llegada, con menos de 5 minutos, se queda en un 79,2%.

Además ofrece otro dato, que es el retraso medio a destino final calculado considerando todos los trenes que han circulado, donde afirman que esa demora no ha superado el minuto (0.7), unos números que se han ido manteniendo a lo largo de este año, salvo marzo que llegó a 2,3.

Según Renfe, sólo tres trenes que circularon en septiembre lo hicieron con una demora de 30 minutos, 12 lo hicieron con 15 minutos y ninguno con una hora de retraso. Así, el 95,5 de los trenes llegaron a su estación final a Cádiz o Jerez con menos de cinco minutos de retraso y el 93,1 cumplieron el horario sobre la hora programada de llegada en cada estación del recorrido. Se considera cumplido si la desviación es menor o igual a 3 minutos.

Cumplimiento del servicio

Respecto a los trenes cancelados se da el número se dal el tanto por ciento del cumplimiento de servicio: relación entre trenes realizados y trenes programados, reflejando cancelaciones o supresiones. Según Renfe, en Cádiz en septiembre ha sido de 99,4%.

Unas 362.000 personas se desplazaron en un tren de Cercanías en Cádiz durante este pasado mes, lo que refleja la gran cantidad de gaditanos que utilizan este transporte público para sus desplazamientos por la Bahía de Cádiz.

El Plan Transporte de la Bahía de Cádiz, recién aprobado, admite deficiencias en horarios y conexiones. Las prioridade incluyen una mejor coordinación de los horarios y un aumento y mejor coordinación en la infraestructura de intercambios; así como una optimización en la frecuencia, especialmente, en las horas punta.

Además, hay estaciones como la de Puerto Real en la se ha hace necesario intervenir. El estado en el que se encuentra l ha generado en los últimos años multitud de críticas y de peticiones de arreglo y se ha adjudicao una importante intervención que ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), a quien corresponde el mantenimiento de las líneas ferroviarias, en el interior del soterramiento por la ausencia de impermeabilización. Las obras permitirán dotar a ambos túneles de las condiciones de impermeabilización, drenaje y revestimiento estructural necesarias para la explotación ferroviaria a largo plazo