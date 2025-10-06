El Plan Transporte de la Bahía de Cádiz admite deficiencias en horarios y conexiones

Analizar cómo se mueven, y por qué se mueven los 827.189 habitantes de su zona de influencia, y cómo gestionar todo lo que implica. Ese es el objetivo genérico –con el añadido de buenas intenciones en reducción de emisiones, objetivos 2030 y accesibilidad– del Plan de Transporte Metropolitano de la Bahía de Cádiz, recientemente aprobado en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

Un área de influencia que incluye a siete municipios de pleno derecho dentro del plan de movilidad (Cádiz, Chiclana, Jerez, Puerto Real, El Puerto, San Fernando y Rota), mientras que cinco (Chipiona, Sanlúcar, Conil, Arcos y Medina) cuentan con un convenio de colaboración. La planificación contempla, de hecho, la inclusión de Vejer y Barbate.

A efectos prácticos, la zona coparía casi la mitad de la provincia: una trama que se traduce como un espacio de difícil gestión, con importantes núcleos de población con escasa conectividad real y en el que se mezclan actividad industrial y espacios naturales. No extraña, pues, que la motorización en el entorno de la Bahía haya crecido un 14,4 % desde 2010. En 2023, la tasa de motorización era de 648 vehículos por cada 1.000 habitantes, con Rota como la localidad con una mayor tasa (809 veh./1.000 hab). Y es una cifra que se proyecta en aumento, con incrementos significativos en municipios como Medina Sidonia (+15,1 %). Para 2030, se espera no obstante que la demanda de transporte público aumente un 32 % mientras que el uso de vehículo privado lo hará en un 16 %.

Tasa de motorización por municipios Municipio 1998 2023 Arcos de la Frontera 355 689 Cádiz 365 545 Chiclana de la Frontera 413 670 Chipiona 359 714 Conil de la Frontera 366 753 Jerez de la Frontera 455 667 Medina Sidonia 297 673 El Puerto de Santa María 435 653 Puerto Real 349 604 Rota 1079 809 San Fernando 358 577 Sanlúcar de Barrameda 356 693 Bahía de Cádiz 419 648

A la hora de proyectar soluciones, el Plan de Transporte ha tenido en cuenta cuestiones de realidad social, como que Jerez sea el municipio más poblado (26 % del total), que la población tienda al envejecimiento (con un 19% que supera los 65 años) o que la oferta turística haya crecido un 46 % desde 2019, con Chiclana, Conil y Cádiz como protagonistas. También, dónde se encuentran las rentas más altas (con mayor concentración de las mismas en los municipios cercanos a la capital), ya que allí puede aumentar el uso del transporte privado.

De hecho, en el marco de la Bahía de Cádiz, el vehículo privado representa el 89,1 % de la movilidad motorizada, alcanzando el 94 % en viajes intermunicipales –la movilidad total se estima en 2,5 millones de viajes diarios–. Esta baja utilización del transporte público –señala el propio informe– está motivada en gran medida por la frecuencia y la velocidad comercial de las líneas. La M-010 (San Fernando Norte) y M-030 (Río San Pedro- Hospital Puerto Real), muy utilizadas, presentan una oferta insuficiente; mientras que Arcos y Chiclana arrojan porcentajes bajos de uso intermodal.

Unidad: vehículos por cada 1.000 habitantes Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IECA.

La eficiencia del transporte público al alcance de esas más de ochocientas mil personas se ve afectada, también, por la falta de carriles exclusivos y la congestión de tráfico, con el caso del Puente de la Constitución como paradigmático. La estructura cuenta con dos carriles reservados para transporte público. Sin embargo, estos no tienen continuidad en el viario urbano de Cádiz, lo que provoca que los buses no los utilicen. Para colmo, la rotonda de entrada no tiene semáforo específico y actúa como cuello de botella.

Así, los principales farolillos rojos respecto a la movilidad en el área de influencia del Consorcio de Transportes son la congestión del tráfico, la baja utilización del transporte público y la falta de infraestructura para modos no motorizados. Por ello, las prioridades del recién aprobado plan incluyen una mejor coordinación de los horarios y un aumento y mejor coordinación en la infraestructura de intercambios; así como una optimización en la frecuencia, especialmente, en las horas punta.

El Consorcio Metropolitano de Transportes gestiona 74 líneas regulares de autobús interurbano, con una demanda de 5.496.646 pasajeros en 2019. Las líneas con mayor uso son la M-030 (Cádiz-Río San Pedro) y M-020 (Cádiz-Chiclana). Según los datos del Plan de Transporte, el servicio de Cercanías ha visto un aumento notable de viajeros en los últimos años, a partir de la gratuidad del tren; mientras que el Trambahía movilizó a más de dos millones de usuarios en 2024, un 9,6 % más que en 2023.

Censo de conductores/as Municipio Total conductores/as Arcos de la Frontera 20.185 Cádiz 60.845 Chiclana de la Frontera 53.918 Chipiona 12.155 Conil de la Frontera 12.155 Jerez de la Frontera 134.944 Medina Sidonia 36.158 El Puerto de Santa María 12.155 Puerto Real 25.466 Rota 18.594 San Fernando 56.655 Sanlúcar de Barrameda 44.915 Total 488.145

ACTUACIONES CONCRETAS POR LOCALIDAD

En general, se considera que la accesibilidad y la eficiencia en el transporte público en la Bahía de Cádiz son adecuados, pero con áreas de mejora. Las actuaciones previstas en el Plan de Transporte se organizan en varios programas, con una inversión total de 295,5 millones de euros. El programa P2 representa el 65,95 % de la inversión y en él se contempla mejorar la calidad de los servicios de autobús metropolitano, incluyendo frecuencia y cobertura horaria; implementar nuevos servicios directos entre Sanlúcar y Cádiz, y entre Rota y Sanlúcar; incorporar autobuses eléctricos y mejorar la digitalización de los servicios de transporte público.

La estación ferroviaria de Cádiz, se apunta también, se modernizará con paneles fotovoltaicos; mientras que Chiclana, Cádiz y Jerez establecerán zonas de bajas emisiones.

Entre las actuaciones más destacables, se encuentra la coordinación de los horarios de Cercanías con los servicios conectados al aeropuerto de Jerez; además la mejora en el servicio de catamarán con Rota y El Puerto, incluyendo la compra de nuevos barcos.

A detalle, se observa la necesidad de aumentar también la frecuencia y la coordinación entre los servicios de la Bahía de Cádiz, Costa Noroeste, Conil y Chiclana; y Chiclana y el Hospital de Puerto Real. Se incluye igualmente la optimización de la zona intermodal entre las estaciones de tren y autobús de Jerez (señalización, conexiones peatonales, coordinación de información, etc); así como el desarrollo de nuevos puntos de intercambio.

Carga porcentual de viajeros/as por estaciones de Cercanías Estaciones Viajeros/as Subidos Viajeros/as Bajados Aeropuerto de Jerez 0,1% 0,4% Jerez de la Frontera 22,5% 24,5% El Puerto Santa María 11,3% 11,2% Puerto Real 9,2% 8,5% San Fernando - Centro 12,7% 11,7% Segunda Aguada 5,7% 6,3% Cádiz 12,8% 11,6% San Fernando - Bahía Sur 11,4% 11,7% Cortadura 0,8% 0,9% Estadio 4,8% 4,8% San Severiano 5,0% 4,9% Las Aletas 1,1% 0,9% Universidad 0,3% 0,5% Valdelagrana 2,2% 2,2%

Se propone también mejorar la ubicación de la parada del bus urbano número 2 cercana a Puerta Tierra, en Cádiz; además de reforzar los servicios de autobús con el campus universitario Río San Pedro; así como una mayor coordinación entre los servicios urbanos e interurbanos de Conil.

En lo que se refiere a digitalización del transporte, se implementarán marquesinas inteligentes en Conil para ofrecer información en tiempo real sobre el bus urbano. Rota adquirirá sistemas inteligentes para paradas y una app de información, financiados por los Fondos Next Generation. El Puerto contará con sistemas de información en los nuevos intercambiadores; y habrá sistemas de información en tiempo real en 40 paneles en paradas de bus de la Bahía. Por último, se prevé la digitalización general de la red de transporte público, incluyendo el pago con tarjeta bancaria o mediante identificación móvil.

Demanda anual del autobús interurbano en Bahía de Cádiz (2019) Zonas tarifarias Viajes % sobre el total Conexiones destacadas Zona A (Cádiz) 1.950.879 35,5% Con B (San Fernando), E (Tres Caminos), F (Puerto Real) Zona B (San Fernando) 1.177.525 21,4% Con A (Cádiz) Zona F (Puerto Real – centro, hospital, campus) 600.708 10,9% Con A (Cádiz), G (Río San Pedro), K (Jerez) Zona C (Chiclana) 575.933 10,5% Con A (Cádiz) Zona K (Jerez de la Frontera) 241.861 4,4% Con F (Puerto Real) Zona Q (Sanlúcar de Barrameda) 151.407 2,8% Con P (Chipiona) Zona L (Rota) 88.798 1,6% Con H (El Puerto) Zonas periféricas (I, J, N, O, S...) < 25.000 < 2% cada una Baja incidencia