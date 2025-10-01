El caos en los Cercanías de Renfe en Cádiz: trenes a oscuras y retrasos en hora punta

Los retrasos y los problemas técnicos en los trenes de Cercanías en Cádiz protagonizan el inicio del mes de octubre. Renfe informó de demoras y averías este 1 de octubre durante más de dos horas, afectando las conexiones entre Cádiz y Jerez. Uno de los trenes con salida de Jerez a las 7.24 horas quedó parado en la estación a oscuras cuando iba camino de Cádiz por una avería, generando demoras de entre 20 y 40 minutos.

El total de trenes que no han prestado servicio en la mañana del 1 de octubre en el núcleo de Cercanías de Cádiz asciende a tres. Tal como informó Renfe en su propio canal de Whatsapp, dos trenes entre Cádiz y Bahía Sur no salieron por problemas en la unidad, concretamente los que tenían que salir a las 8:30 y 8:51. El primero con salida de la capital gaditana y el segundo desde San Fernando. Lo mismo ocurrió con el tren de las 9:20 de Cádiz a Jerez. Por otro lado, el tren que salió a las 11:17 de Jerez circulaba con 15 minutos de retraso a su paso por Puerto Real, donde se están experimentando muchos de los problemas técnicos.

Una situación similar se vivió el 30 de septiembre, con la única diferencia de que el el tramo horario de las incidencias coincidió con el final de las clases y de algunas jornadas de trabajo. De nuevo, un tren de Cádiz a Jerez, el de las 13:13 horas, se apagó en la estación de Puerto Real provocando demoras de hasta 40 minutos. Una vez que llegó a su destino, este tren no pudo prestar el siguente servicio de las 14:55 horas para volver a Cádiz.

Un usuario de Renfe: "El tren se puso a oscuras y nos dijeron que era por falta de tensión"

Uno de los usuarios habituales de los Cercanías de Renfe, un universitario que cada mañana viene a dar clases a Cádiz capital, ha sufrido durante dos días consecutivos la misma historia. En este caso, ver cómo el tren se apaga y se queda durante un buen rato dentro de él, viendo cómo todos sus horarios se trastocan. Entrar a clases a las 9 de la mañana para este alumno este miércoles 1 de octubre fue una tarea imposible.

En el caso de la experiencia vivida el pasado 30 de septiembre, este usuario ha contado a este periódico que "el tren se paró, se puso a oscuras. De vez en cuando la luz volvía y se iba finalmente. Nos dijeron que había falta de tensión. Al poco nos dijeron que no había forma de reanudar el viaje, nos dijeron que cambiáramos de andén para coger el que venía de Cádiz, quedando una de las dos vías intuilizadas".

Al día siguiente, de nuevo lo mismo. En el citado tren de las 7.24 que no fue capaz de pasar de Puerto Real. "En la misma estación nada más parar se vuelve a apagar y a quedarse a oscuras. Estuvimos 15 minutos así hasta que por seguridad nos dijeron de salir", cuenta este joven. En el andén contrario la situación era parecida, universitarios y trabajadores en dirección a Jerez que iban tarde por demoras. A las 8:40 les llegó el siguiente tren, quedando allí estacionada la unidad averiada. El foco de los problemas en ambos días estuvo en la estación de Puerto Real. Adif anunció a principios de septiembre una serie de mejoras en la infraestructura de estas instalaciones.