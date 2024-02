Los orígenes de los propagandistas gaditanos

En este año 2024 celebramos una nueva efeméride. El centenario del nacimiento del Centro de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) en Cádiz en 1924.

Debemos mencionar que la ACdP tiene su origen en un grupo de congregantes marianos Los Luises de Madrid, reunidos por el padre Ángel Ayala el tercer domingo de 1908, alentados por el Nuncio de Su Santidad en España del Papa San Pío X (1903-1914), monseñor Antonio Vico. La llamada del padre Ángel Ayala en 1908 tenía una sencilla frase a la que los jóvenes debían dar respuesta: “Vamos a ver lo que Dios quiere de nosotros”.

La primera imposición de insignias tuvo lugar el 3 de diciembre de 1909, festividad de San Francisco Javier, en la parroquia madrileña de la Inmaculada y San Pedro Claver. En ese primer acto de imposición de insignias participaron los siguientes jóvenes: Luis de Aristizábal y Machón, Jaime Chicharro y Sánchez-Guío, José Fernández de Henestrosa y Escovedo, Manuel Gómez-Roldán y de Velo y Arce, Ángel Herrera Oria (primer presidente), José María Lamamié de Clairac y de la Colina, José Palanco Romero, Gerardo Requejo Velarde, José Manuel de Aristizábal y Machón, Manuel de Bofarull y Romañá, Luis Castel y González de Amezúa, Santiago Cavengt Gutiérrez, Andrés de Montalvo y Gómez-Hermosa, Ventura Prieto, Rafael Rotllán Molina, Mateo de la Villa y Sanz, José María Sauras Navarro y Juan Colomer Beneito.

La primera denominación refleja la edad de los fundadores: Asociación Católica Nacional de Jóvenes Propagandistas (ACNJP). Sobre su carisma, destacar las Obras Completas del Cardenal Herrera Oria realizadas por José Luis Gutiérrez García, con el que tuve ocasión de colaborar durante muchos años.

Tras esta primera imposición de insignias se produjeron los primeros viajes a Andalucía de los Jóvenes Propagandistas, impartiendo conferencias y mítines católicos, dando un testimonio en la vida pública y difundiendo la Doctrina Social de la Iglesia (DSI).

Quince años más tarde de la primera imposición de insignias de la ACdP en Madrid, en 1924, hace cien años, se constituyó el Centro de la Asociación Católica de Propagandistas (ACDP)

El primer secretario fue José María Pemán y Pemartín (1897-1981). Los orígenes del centro de los propagandistas gaditanos se encuentran en la XI Asamblea General de Loyola de los Propagandistas, celebrada el 6 de septiembre de 1924.

En dicha asamblea, además de analizar la vida interna de la Asociación y las normas de acción para el año 1925, se tocaron temas como la actuación pública de los propagandistas a través de las Juventudes Católicas, los Estudiantes Católicos, las cuestiones municipales y la Confederación Nacional Católico-Agraria. En esta XI Asamblea General de Loyola, un joven José María Pemán habría sido nombrado primer secretario del centro de los Propagandistas en Cádiz.

El Boletín de la Asociación (Madrid, 1 de mayo de 1925, Año II, nº IV) es una útil fuente de hemeroteca que nos habla de estos primeros propagandistas gaditanos:“A la Asamblea de Loyola asistió don José María Pemán, que fue nombrado organizador y secretario de este nuevo Centro, que ha quedado constituido por los señores don José Augusto Conte, don Valentín Gavala, don José Gómez Plana y don José Montoto. Al mismo Centro se ha incorporado últimamente el Propagandista del Centro de Madrid don Ángel Rodríguez Pascual. Los Propagandistas de Cádiz trabajan con entusiasmo en la organización de la Juventud Católica, contribuyendo además al desarrollo de la Federación de Estudiantes Católicos”

Recibieron el apoyo del obispo Marcial López Criado, obispo de Cádiz y Algeciras y administrador Apostólicos de Ceuta. La presencia de los propagandistas en la diócesis se acredita por la documentación conservada en el Archivo Diocesano de Cádiz, colaborando en todo momento con el obispo y especialmente con la Juventud Católica. Alberto Ramos Santana, en su libro ‘Cádiz: la provincia en el siglo XX’, recoge: “La Asamblea de la Juventud Católica Gaditana celebrada en 1928, reconocería su filiación a la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, estando ya implantada en dicho año en varias parroquias de la urbe gaditana” (p. 189).

A los primeros propagandistas gaditanos (anteriormente citados) se unieron otros jóvenes católicos estableciendo un centro pujante que en 1928 celebró el día de la Inmaculada (8 de diciembre) su primera imposición de insignias, décimocuarta a nivel de la Asociación, presidida por el obispo Marcial López Criado:

“La décimocuarta imposición de insignias (primera de Cádiz) se celebró el día 8 de diciembre de 1928 en la capilla privada del Palacio Episcopal, y ofició el ilustrísimo señor don Marcial López Criado, Obispo de Cádiz y Ceuta. Tomaron el distintivo los siguientes propagandistas: don José María Pemán y Pemartín, don Augusto José Conte y Lacave, don Valentín Gavala y Calderón, don José Gómez Plana y Conte, don José Montoto y G. de la Hoyuela, don José Antonio Pérez y Díez de Velasco, don Fernando Quiñones Domínguez, don Ángel Rodríguez Pascual y don Jesús Rodríguez G. de los Salmones”.

¿Quiénes eran? ¿A qué se dedicaban los primeros propagandistas? Eran jóvenes con ganas de dar un testimonio como católicos en la vida pública. La mayor parte de ellos tenían de edad entre veinte y treinta años. En el caso, por ejemplo, del primer secretario José María Pemán y Pemartín, de 27 años, de Fernando Quiñones Domínguez, 26 años, o de Augusto Conte Lacave y José Gómez Plana que contaban 24 años. Es el caso también de Ángel Rodríguez-Pascual (que se uniría al Centro de los propagandistas gaditanos en 1925), que tenía 24 años también.

Los estudios predominantes entre los primeros propagandistas del Centro de Cádiz eran Derecho o Medicina. La carrera de Derecho la habían estudiado José María Pemán y Pemartín, Augusto Conte Lacave (doctor en Derecho y licenciado en Filosofía y Letras), José Montoto González de la. Hoyuela (Derecho y Filosofía y Letras), José Antonio Pérez Díez de Velasco (Derecho), Ángel Rodríguez Pascual (Magisterio y Derecho) y Jesús Rodríguez G. de los Salmones (Derecho).

Fe y ciencia eran practicadas por los siguientes médicos propagandistas: Valentín Gavala Calderón, José Gómez Plana y Conte y Fernando Quiñones Domínguez (tío del famoso escritor Fernando Quiñones).

Todos unidos por el lema paulino ‘Omnia possum in eo qui me confortat’ (Todo lo puedo en Aquél que me conforta), sacado de la Carta a los Filipenses de San Pablo (Patrono de la ACdP)

Para celebrar este centenario están previstas, entre otras actividades, un ciclo de conferencias, una exposición, un sello y una postal realizadas por el filatélico (y buen amigo) Antonio Valiente.