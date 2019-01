La oposición pide explicaciones por la falta de maquinaria de limpieza

La disminución de la maquinaria con la que los trabajadores de la limpieza y recogida de basuras de la ciudad vienen realizando su labor ha provocado la enérgica reacción de la oposición, que señala directamente al equipo de gobierno como responsable de la situación actual, con su servicio que se considera mermado y que acumula dos años y medio desde su finalización sin que hasta la fecha haya noticia alguna en relación al nuevo contrato.

Tanto PP como Ciudadanos reaccionaron ayer a la noticia de que el 30% de la maquinaria del servicio de limpieza estaba sin uso en la actualidad, tal y como publicó este periódico. El concejal popular José Blas Fernández considera que ese dato se traduce directamente “en que el servicio está empeorado al menos un 30%”. “Y eso sin hablar de lo obsoleta que está la maquinaria o de los efectos nocivos que tiene sobre el Medio Ambiente al acumular tantos años de trabajo diario”, añadió.

“Esto demuestra la ineptitud de un equipo de gobierno inútil e incapaz de hacer una gestión en un servicio que es fundamental para la ciudad. Es inasumible que esto ocurra en una ciudad que tenía en la limpieza una de sus tarjetas de visita”, ha afirmado Fernández, que llega a calificar la ciudad como “empercochada”, “sucia” y “abandonada”.

En esta misma línea se pronunciaba la concejal de Ciudadanos, María Fernández–Trujillo, que se preguntaba “cómo se puede prestar el mismo servicio con un 30% menos de maquinaria”. “Es imposible”, se respondía la propia edil, que entiende que el dato dado a conocer por este periódico –a raíz de un informe elaborado por los propios técnicos municipales de Medio Ambiente– “confirma que la ciudad no está igual de limpia que antes”.

Para Ciudadanos, el responsable directo de esta situación es el equipo de gobierno, por no haber sacado a tiempo el concurso del nuevo contrato de limpieza. En este sentido, Fernández–Trujillo recuerda que hay constituidas dos comisiones para analizar la limpieza de la ciudad, una para hacer un seguimiento al contrato actual y otra para analizar el nuevo pliego de limpieza, “que llevamos no sé cuánto tiempo escuchando que está en el horno y ya adelantamos que para el próximo mes de julio tampoco estará”. “Este equipo de gobierno entró en el Ayuntamiento sabiendo que ese contrato terminaba y había que sacarlo de nuevo. Y a día de hoy la ciudad está como está, la maquinaria sólo funciona al 70% y se están empleando 16 millones de euros mensuales del bolsillo de los gaditanos; el Ayuntamiento no está cumpliendo con su función”, denunciaba ayer María Fernández–Trujillo, que planteaba que el equipo de gobierno “o está ocultando la realidad si sabían ese dato de la maquinaria y no exige a la empresa el cumplimiento del contrato, o bien es que no lo saben, lo que sería aún peor”.

Además, tanto PP como Ciudadanos han señalado la posición de la empresa que presta el servicio, Sufi Cointer, que en medio de este escenario “se está frotando las manos, está como haciendo un favor a la ciudad sin cumplir con el contrato”, alertaba la edil de Ciudadanos. “A Sufi Cointer le ha tocado la lotería en Cádiz. No tiene maquinaria, hace lo que quiere con la limpieza y encima cobra por la fórmula del pronto–pago. Un auténtico chollo a costa del bolsillo de los gaditanos y con un gobierno que está dando palos de ciego”, criticó José Blas Fernández.