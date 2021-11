La oposición del Ayuntamiento de Cádiz coincide en acusar de "incoherencia" al equipo de Gobierno por los alojamientos del FIT

Incoherencia fue el término coincidente entre los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Cádiz a la hora de calificar la actuación municipal al alojar a los participantes en apartamentos turísticos tras haberlo licitado en un pliego de la Fundación Municipal de Cultura. La incoherencia la centran en el hecho de la lucha que ha iniciado el equipo de Gobierno municipal contra este tipo de alojamientos turísticos para los que quiere frenar su proliferación.

El otro tema en el que también han sido coincidentes es que la responsabilidad la centran en la concejala delegada de Cultura, Lola Cazalilla, pese a que el equipo de Gobierno decía que desconocía este hecho y responsabilizó a la dirección del festival. No obstante, el pliego salió de la Fundación y la adjudicación estaba formada por la propia concejala.

Partido Popular

El presidente del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Cádiz, Juancho Ortiz, pidió al alcalde de la ciudad, José María González ‘Kichi’ que “cese en la manipulación a los gaditanos con esa cruzada emprendida contra el turismo en la ciudad, demonizando todo aquello que tenga que ver con atracción de visitantes, de inversiones y generación de empleo y riqueza”.

Ortiz calificó como “una broma de mal gusto” que lleven años “intentando prohibir la creación de apartamentos turísticos en la ciudad y adjudiquen el alojamiento del Festival Iberoamericano de Teatro” para este tipo de establecimientos.

Los populares también lamentaron que la teniente de alcalde de Cultura y Fiestas, Lola Cazalilla, esté dando un “bochornoso espectáculo con su desastre de gestión, de la que esta noticia de la adjudicación del alojamiento del FIT sin que se enterase es un capítulo mas. Cómo puede la Fundación Municipal de Cultura adjudicar un concurso de más de cuarenta mil euros sin que la concejala se entere de nada. Y mientras, estará en las redes despotricando de los apartamentos turísticos y el daño que, según ellos, hacen a los gaditanos”.

Asimismo recordó que la dirección del FIT, “a la que Cazalilla responsabiliza de la decisión de alojar a los grupos del festival en apartamentos turísticos es la que la concejala designó a dedo para la edición de 2020 y que, casualmente, fue la que ganó el concurso para llevarse la dirección del FIT en un proceso que se ganó todas las críticas de los sectores de la escena gaditana e iberoamericana. A juicio de Juancho Ortiz, “Cazalilla se trajo a los dos desde Madrid porque eran afines a Podemos”.

PSOE

En el PSOE, la portavoz del Grupo Municipal, Mara Rodríguez, calificó el asunto como “una incongruencia más” del equipo de Gobierno. La líder socialista lamentó que “de nuevo buscan excusas ya que la culpa es siempre del otro. Ahora le ha tocado a la dirección del festival, que realizó esta petición de manera unilateral, según ha indicado el alcalde”.

Rodríguez critica que Kichi y su equipo “deben reconocer que no se leen lo que firman porque la licitación sale desde la Fundación Municipal de Cultura, no de la organización del festival. No saben lo que firman, no están en lo que tienen que estar y no revisan los pliegos, esa es la única verdad”.

Asimismo, desde el PSOE se señaló que no se va a tolerar que se haga responsable a la gerencia de la Fundación Municipal de Cultura porque por encima de todo está la supervisión de la concejala delegada del área”.

La publicación por parte de este periódico de esta noticia ha coincidido con el anuncio por parte del alcalde de que se quiere llevar la nueva normativa y la moratoria para los establecimientos turísticos para el Pleno municipal del mes de noviembre, para lo que necesitan el sí del PSOE.

Mara Rodríguez aseveró que aún no han recibido la nueva propuesta, “ya que tal y como ha explicado el alcalde, se están ultimando detalles de tipo administrativo con el departamento de Intervención y la Secretaría general que aún no nos han hecho llegar”.

La portavoz socialista insistió en que espera que “hayan tenido en cuenta los últimos avances normativos en materia de vivienda públicas y pisos turísticos procedentes de otras administraciones. Los socialistas siempre hemos apostado por el equilibrio y eso es lo que defenderemos cuando llegue el momento”.

Ciudadanos

Mientras tanto, la portavoz de Ciudadanos, Lucrecia Valverde, dijo que era “la enésima muestra de incoherencia”, a la vez que añadió que “sus continuas improvisaciones conduce a este equipo de Gobierno a estas contradicciones entre el rígido discurso ideológico y sectario y la realidad de la gestión de sus delegaciones”.

Valverde afirmó que “resulta ridículo demonizar los apartamentos turísticos e imponerlos en un pliego como opción exclusiva, especialmente en el inoportuno momento en que se anuncia de nuevo la convocatoria de un pleno en el que Adelante Cádiz tratará de imponer un concepto radical de la regulación de los alojamientos turísticos sin negociar con el resto de la oposición”.

Valverde también incidió que “frente al intento de eludir responsabilidades, ha de dejarse claro que quien realiza la contratación en la Fundación Municipal de Cultura, cuya máxima responsable es la concejala de Cultura y Fiestas, Lola Cazalilla”.

Concejal no adscrito

Por último, Domingo Villero, como concejal no adscrito, advirtió que lo primero que tiene que hacer el equipo de Gobierno es “ser coherente con sus decisiones, pero demonizar un sector esencial en nuestra ciudad para después recoger en un pliego municipal que se usarán de manera exclusiva los apartamentos turísticos es como para hacérselo mirar”. A Villero también le sorprende mucho, “aunque es tónica habitual”, que se diga que se desconocía un pliego que es responsabilidad única de quien gobierna. No se sabe estar a la altura de lo que significa gobernar con sus responsabilidades y obligaciones”.