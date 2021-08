Opinión de Paloma Lafuente sobre cómo realizar un ritual de amarre de amor

Paloma Lafuente tiene más de 25 años de experiencia en la lectura de tarot y diferentes hechizos de magia blanca. Afirma que los amarres de amor son muy comunes y cada vez ganan más popularidad en personas de USA.

Si tienes una relación de pareja con una persona que te corresponde en todos los sentidos y te hace completamente feliz, seguro que tendrás el deseo de que perdure para siempre. Los rituales de amarre de amor pueden ser de mucha ayuda, ya que logran potenciar la energía de unión de la pareja y evita que factores exteriores lo dañen, alteren o perjudiquen la relación.

Existen muchos tipos de rituales, hoy vamos a mencionar algunos rituales sencillos que puedes hacer desde la comodidad de tu casa y te será de gran ayuda.

Lo primero antes de realizar un amarre de amor

La primera cuestión que se debe considerar antes de realizar cualquier ritual de amarres de amores saber si realmente tenemos una relación de pareja satisfactoria, basada en el amor con otra persona.

Los rituales de amarre son efectivos para mantener la relación de pareja en perfectas condiciones, pero no son capaces de cambiar nada al respecto de cómo es tu pareja, ni de las cosas que no te gusten. Los hechizos de amarre efectivos solo se deben hacer si tienes total seguridad en querer tener a tu lado durante toda la vida a esa persona que amas y te ama.

Cómo atraer su amor con un amarre de amor

Este sencillo ritual es muy eficaz. Solo debes tomar una foto en la que salgan los dos juntos. Debes colocarla frente a un espejo y al lado de este espero, coloca un plato pequeño con un poco de agua. Deja caer solo una gota de aceite en el agua, de manera tal que se quede flotando en el medio. Sobre el plato coloca una vela amarilla y enciéndela.

Deja que la cera vaya cayendo poco a poco sobre el agua. En un trozo pequeño de papel, escribe tu nombre, el nombre de la persona amada y rodéalo con un círculo. Justo en el momento que la vela esté consumida por la mitad, debes quemar el papel y permite que las cenizas caigan en el agua. Cuando la vela se consuma totalmente, habrás completado el ritual de amarre.

El resultado de este ritual, al igual que otros similares que son poderosos, funcionando muy bien para todas las personas que algunas veces han consultado sobre qué podías hacer por su cuenta, como primer paso para conseguir afianzar una relación que se veía amenazada de forma puntual.

Resulta positivo contra las influencias externas, como lo pueden ser la envidia y hará que tú pareja tengas mayor deseo de estar contigo. Cabe recordar que la práctica es la clave para la preparación de buenos rituales y que en tu mano está todo el poder para ser felices para siempre.

Hay muchos tipos de rituales y por lo general son muy efectivos.

Se han recomendado a miles de parejas en España y países de Latinoamérica que están empezando, pero que siente que ésa es la persona con la que quieren pasar el resto de su vida. Un detalle a tener en cuenta es que los rituales de amarres solo potencian las energías positivas de las parejas, mientras que las protege de cualquier influencia externa, pero no se debe olvidar que el verdadero secreto para el funcionamiento sano de una relación de pareja es amarse.

Amarres de amor para enamorar a los amantes

¿Sabías que existen amarres de amor que logran que tu amante sienta algo más por ti? El amarre de amor que te mencionaremos a continuación es un hechizo de magia blanca para enamorar a un amante, con quien no tienes una relación de pareja estable y consolidada.

Con este amarre de amor conseguirás que esa persona que de momento solo son amantes, tengas las ganas y el deseo de estar contigo de forma permanente, debido a los sentimientos que surgirán en su interior por ti, los cuales no podrá frenar. En solo tres pasos seguidos podrás realizarlo justo cuando caiga la tarde.

En primer lugar debes limpiar el aura para evitar así que existan alteraciones en las energías que puedan frenar el ritual. Después de la limpieza, se realizar un hechizo de endulzamiento para incrementar los sentimientos que esa persona amante tenga hacia ti. Una vez realizado el segundo paso, ya podremos hacer el amarre de amor para conseguir que los sentimientos se impongan en el corazón y la vida de esa persona. Esto logrará que la persona tenga la necesidad de satisfacer sus sentimientos para poderse sentir feliz y en plenitud.

Los elementos que necesitarás para realizar este amarre de amor para enamorar a una persona amante son:

Un hilo rosa y un hilo verde. Sal Un papel con forma de corazón. Un poco de aceite de rosas. Vela de incienso. Un objeto personal de tu amante. Un recipiente blanco.

Los pasos a seguir te lo detallamos a continuación:

En el recipiente blanco agrega varias gotas de aceite de rosas. Sobre estas gotas deja coloca sal hasta tapas completamente el fondo del recipiente que estás utilizando. Coloca el objeta personal de tu amante dentro del recipiente, junto al objeto la vela de incienso encendida. Permite que la vela agarre fuerza y estabilidad en la llama. Une por los extremos los dos hilos y realizar un círculo con ellos que rodee el recipiente blanco. En el papel con forma de corazón, escribe ambos nombres y dóblalo justo por la mitad. Utilizando la llama de la vela, otorga fuego al papel justo por el pico del corazón. Mientras el papel esté ardiendo debes decir en voz alta lo siguiente: “Nuestra pasión es intensa, nuestro amor será infinito, estarás a mi lado y seremos felices para siempre”.

Todos los hechizos de amarres de amor dentro de la magia blanca parten de un principio fundamental: debe existir un nexo de amor. No importa el grado del sentimiento que exista entre dos personas, pero si debe existir amor. La eficacia del amarre para una persona amante radica en que debe albergar algún tipo de sentimiento amoroso hacia ti.

El amor se puede potenciar fácilmente siempre que haya algo de ese sentimiento especial. Cuando Paloma Lafuente recibe en su consulta de tarot online, algún cliente de USA, Latinoamérica o España con la necesidad de este ritual, en la mayoría de los casos consigue encontrar el amor en la otra persona. Es extremadamente difícil sostener una relación solo sexual si un atisbo de amor, solo es cuestión de asegurar de la existencia del amor antes de realizar el ritual.

Presta atención a los hechizos de magia negra

Los mejores profesionales del mundo esotérico trabajan solo dentro de la magia blanca. Es cierto que existen infinidad de personas que se dedican a la magia negra, pero hoy te comentaremos cuáles son las principales diferencias entre ellas para que tengas la información antes de tomar una decisión.

A los gabinetes online llegan muchas personas que debido a la desesperación o la ansiedad que les produce una situación puntual, en principio están dispuestos a cualquier cosa para conseguir lo que desean, pero una vez tienen información sobre la magia blanca y la negra, la mayoría entiende que siempre es mejor recurrir a la magia blanca por muchos aspectos.

Lo primero que se debe mencionar es que la fuerza del egoísmo nos ayuda a conseguir todo lo que deseamos. Todo ser vivo en este planeta es una fuente importante de energía. Dicha energía se puede utilizar o modificar, ya sea para bien o para mal. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de amar o destruir mediante nuestras energías con un amarre de amor.

Se puede conseguir con la magia negra

Hay muchas personas que realizan hechizos de magia negra, entre ellos los amarres, y dicen que éstos rituales son los más honestos, debido a que son totalmente realistas y nunca fingen que el ser humano es un individuo maravilloso y generoso. Quieren entender que todas las personas se ponen a sí mismas por encima de los demás en todo momento.

Aseguran además que cuando alguien hace algo bueno o altruista por los demás, lo hacen desde el interés egoísta para sentirse bien mientras lo hacen. La óptica de la magia negra es que todos buscamos y debemos buscar nuestro propio beneficio, sin importar los medios utilizados para ello, así como que la bondad gratuita no es inteligente en ningún momento.

Dentro de la filosofía de la magia negra los seres humanos no amamos a nadie más que a nosotros mismos. Tienen la convicción en que la causa por la que somos capaces de amar a las personas (pareja, hijos, familiares, amigos) es porque ellos nos hacen la vida más agradable. Por esta razón, los hechizos de magia negra se usan para conseguir aquello que queremos de una forma egoísta y sin importar los medios. Por su parte los hechizos de magia blanca influyen en la persona, incrementan las energías y con eso se consigue potenciar los sentimientos que ya existen.

Cuando te topas con alguien que realiza magia negra, te indicará que para la realización de sus rituales se requiere honestidad, ser consciente en todo momento de lo que uno desea realmente para conseguirlo sí o sí, pero ahora bien, es importante recalcar que bajo esta honestidad, existe un egoísmo muy dañino, ya que no es posible tener al lado a una persona deseada y disfrutar de su compañía de una forma sana si esa persona ha sido amarrada en la magia negra.

Justo cuando se aplica un hechizo de amarre de amor de magia negra, la persona afectada deja de ser absolutamente quién era, pierda la espontaneidad, la alegría y su forma de ser cambia drásticamente. Se pueden manifestar hasta cambios físicos y esto se debe a que los rituales oscuros alteran los niveles de energías vitales de forma considerable. Esto conduce a terminar por tener a nuestro lado, no a la persona que deseábamos sino a una copia de esa persona, en ocasiones infeliz, decaída, desanimada y sin ganas de nada.

Las consecuencias de la magia negra

La magia negra es sin duda alguna una solución rápida y muy contundente, pero a largo plazo no es nada beneficiosa. Siempre con el tiempo termina devolviendo un coste muy alto. Tanto la persona que solicita el hechizo como aquella que lo recibe, terminan con un desgaste del espíritu importante.

Si entendemos el amor como un deseo egoísta de conseguir a cualquier persona y no como la energía que mueve al mundo, siendo la más poderosa del universo capaz de todo, se pierde la esencia de la magia y se convierte en un instrumento al servicio solo de nuestras necesidades, sin importar las necesidad y deseos de los demás. Acudir a la magia negra es convertirnos en esclavos de nuestras necesidades y nos transforma en adictos a satisfacerlas siempre pagando cualquier precio.

Si queremos pensar que todos los seres humanos actuamos solo para cubrir nuestras necesidades a cualquier coste, es lo mismo que negar la esencia natural y generosa de nuestras almas.

No es conveniente para nadie convertirse en una máquina de satisfacer deseos, olvidando aquello que realmente nos alegra. La magia negra solo busca satisfacer una necesidad puntual, no mira más allá y por esto funciona como droga para un adicto, es aquí donde radica su debilidad. Si somos capaces de bloquear una necesidad inmediata o un ansia de querer hacer daño, bastará para que no tenga ningún efecto. Si bloqueamos la necesidad desaparecerá su poder inmediatamente.