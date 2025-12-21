Once empadronamientos en Cádiz en una semana con una nueva campaña municipal

Ni recetas cortoplacistas, ni demagogias, ni fórmulas mágicas. Para paliar la preocupante caída de población de la capital gaditana no existen atajos y, afortunadamente, eso parecen tenerlo claro los tres grupos municipales que conforman el arco plenario del Ayuntamiento donde esta semana se ha abordado el “principal desafío” que Cádiz tiene por delante a través de una propuesta a Pleno de los socialistas.

Así, una moción del PSOE en el Pleno ordinario de diciembre fue la que puso en el ruedo el debate sobre la creciente despoblación en la ciudad y la que azuzó a que desde el equipo de Gobierno se explicaran aquellas medidas que actualmente llevan a cabo para atajar el gran reto, entre ellas, una novedosa acción que ni oposición ni ciudadanía conocían hasta ese momento, un programa de fomento del empadronamiento.

Una campaña que “en su primera semana” ya ha conseguido captar 11 altas. Así lo explicaba la concejala de Vivienda, Ana Sanjuán: “Se ha iniciado una campaña de revisión y actualización del padrón municipal con la contratación de cinco personas, que pronto serán siete, y que en la primera semana de trabajo han conseguido 11 empadronamientos”.

Trabajadores que desde “finales de octubre principios de noviembre” comenzaron a recibir la formación específica para prepararse para desempeñar una labor que cinco de ellos desarrollan “en la calle” y otros dos “en el Ayuntamiento”, como precisó el alcalde de Cádiz, Bruno García.

El padrón municipal también se ha visto reforzado con la adquisición “de un nuevo software que mejora el trabajo y que permite cruzar los datos con el INE y con otras delegaciones municipales”, informó Sanjuán que también recordó el resto de las acciones dirigidas a frenar la pérdida de población que desde el Gobierno Local se ha puesto en marcha en el último año.

“Construcción de vivienda pública y privada, la rehabilitación del parque municipal de vivienda, blindaje del suelo residencial, la suspensión de licencia de Viviendas de Uso Turístico, implantar el uso residencial en planta baja, la prohibición de hacer apartamentos turísticos en suelo residencial, permitir la construcción de vivienda en oficinas, la subida del IBI a las viviendas vacías de grandes tenedores o la implantación de programas de fomento del empleo y el emprendimiento...”, enumeró, entre otras.