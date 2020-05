Estos son los números del coronavirus en Cádiz capital

Cádiz es la tercera ciudad de la provincia en casos confirmados por coronavirus. Desde el inicio de la pandemia, entre los gaditanos se han producido 186 contagios que han sido constatados ya sea por pruebas PCR (157) como por test rápidos (29), según los últimos datos que constan en la información oficial de la Junta de Andalucía, que añaden este sábado tres fallecimientos más a la localidad.

Las grandes ciudades de la provincia son en general las que más casos tienen confirmados. Jerez está a punto de llegar a los 300 (299 en los datos de este sábado), San Fernando ha superado los 200 (207 en total) y Algeciras, en cuarto lugar, tiene 181, a poca distancia de la capital gaditana.

Hay que tener en cuenta que sólo 3 de los 157 enfermos de COVID-19 sintomáticos (que se le ha realizado la prueba PCR) se han producido en los últimos 14 días, buen síntoma de que la peor fase de contagios habría pasado ya en la ciudad gaditana. De hecho en la provincia sigue bajando este dato en general, con apenas algo más de 20 casos. Sin embargo, si se suma asintomáticos y sintomáticos, la ciudad tendría 21 casos acumulados en las últimas dos semanas, como aparece también en el mapa que se puede consultar en la web de la Junta de Andalucía.

Lamentablemente la ciudad suma este domingo tres muertes oficiales con un total de 7 personas fallecidas por coronavirus hasta la fecha, del total de 145 en la provincia. Jerez es de nuevo la ciudad más afectada con hasta 39 fallecidos. Y Algeciras, pese a tener menos casos que la capital gaditana, tiene un número mayor de defunciones con 19. Le siguen San Fernando y Alcalá del Valle, que casi doblan en número de muertos a la ciudad de Cádiz.

El alcalde, José María González Kichi, volvió en su discurso de este viernes, a pedir a la ciudadanía que no se confíe. "El virus sigue aquí. El virus no se ha ido. Habrá riesgo mientras que no exista vacuna”. Por todo ello pidió “a los gaditanos y gaditanas” que sigan serios y responsables.