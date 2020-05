Mensaje de Kichi cortito y al pie

Cortito y al pie. Directo y sin caer en circunloquios ni frases retóricas. La situación no es para andarse con rodeos. Durante cinco minutos y medio, el alcalde José María González ‘Kichi’ quiso lanzar un mensaje institucional a la ciudadanía por la emisora municipal Onda Cádiz con motivo de los dos meses de inicio del estado de alarma.

Grabado este mediodía en su despacho de Alcaldía, vestido con una americana clara y sin corbata, sentado tras su mesa-escritorio y con el cuadro de Fermín Salvochea a su espalda, ha dado un mensaje que se articulaba sobre tres líneas: una es la del agradecimiento por el comportamiento de los gaditanos; otra para pedirles que tengan cautela y que aún no se confíen; y la tercera era para recordarles, en lineas generales, todas las medidas que se habían puesto en marcha desde el Ayuntamiento y que ha contabilizado en 120.

El mensaje del alcalde se producía tras dos meses en los que apenas se le ha visto ni ha salido a la palestra pública, salvo excepciones muy contadas.

“Por encima de todo ha prevalecido el interés común y el respeto por las medidas de seguridad”

En su discurso primero dio las gracias por “la responsabilidad colectiva” que había tenido la ciudad en estos dos meses de estado de alarma: “Responsabilidad y generosidad en el sentido más amplio de la palabra porque, encima de todo, ha prevalecido el interés común, el respeto por las medidas de seguridad, la adaptación continua a las nuevas realidades que se han ido estableciendo...”

Kichi se puso en el presente, en el de una Fase 1 en la que “ahora toca no confiarse”, ya que “el virus sigue aquí. El virus no se ha ido. Habrá riesgo mientras que no exista vacuna”. Por todo ello pide “a los gaditanos y gaditanas” que sigan serios y responsables. Para referirse a la ciudadanía una vez la apeló por el gentilicio de la capital gaditana, otra por el de vecinos y, en ocasiones como paisano.

Pidió esta cautela “porque en otros países, en otros lugares, ya vemos que se están produciendo rebrotes tras las desescaladas y aquí no estamos exentos de ello. No podemos bajar la guardia, detrás de una irresponsabilidad se encuentra la vida o la muerte”. En este sentido, dio un consejo: “Por favor, que no nos puedan las ganas, porque tras cada paso en falso se encuentra un enorme retroceso y, aunque suene frío y duro, se encuentra la muerte”.

“El virus sigue aquí. El virus no se ha ido. Habrá riesgo mientras no exista vacuna”

Y tras todo esto llegó la fase de vender su libro, de lo que se está haciendo desde el equipo de Gobierno, porque “desde el Ayuntamiento créanme que continuaremos a la altura”. Y ese esfuerzo, asegura que es “para combatir los efectos sanitarios, sociales y económicos de esta pandemia. Porque actuamos desde el primer minuto y porque seguimos trabajando sin bajar la guardia. Priorizando en esos sectores vulnerables que más afectados se verán por la crisis”.

En el mensaje ha lanzado una pregunta directa: “¿Saben ustedes, vecinos y vecinas de Cádiz, cuántas medidas hemos aprobado para paliar esta situación desde que se decretó el Estado de Alarma?”. El alcalde se respondió a sí mismo, “más de 120” medidas en las que humanizamos la política”.

“Hemos aprobado más de 120 medidas para paliar esta situación durante el Estado de Alarma”

Entre ellas destacó la adquisición de 60 tablets con conexión a Internet para combatir la brecha digital, la habilitación del centro náutico Elcano para los sin techo, la asunción del plan de continuidad alimenticia o una moratoria universal de los alquileres municipales.

Y para terminar una conclusión: “De aquí sólo hay una forma de salir. Todas y todos de la mano”.