El alcalde ha tenido que trasladar su despacho de trabajo desde la plaza de San Juan de Dios hasta la cocina de su piso en el barrio de La Viña. La entrevista se realizó el viernes por la tarde por vía telefónica.

–¿Cómo está siendo el confinamiento del alcalde?

–El confinamiento es duro, como el de cualquier otra persona que lo está sufriendo. Yo siempre he sido una persona casera pero en los últimos años, debido a mi responsabilidad, ha sido todo lo contrario a eso y he salido muy temprano por las mañanas de mi casa y he vuelto muy tarde. Estos días lo que he hecho es improvisar un despacho en la cocina de mi casa y me llevo todo el día pegado al teléfono y con videoconferencias para poder seguir con la gestión diaria del Ayuntamiento porque en esta situación hay que estar a la altura. También desconecto cuando se puede y escucho música, cuido de la pequeña y realizo con mi pareja las labores de la casa. Ni más ni menos que compartir la vida doméstica y el trabajo como tantas personas estos días.

–¿Dónde ha tenido que centrarse la labor municipal en lo que se refiere al coronavirus?

–Básicamente en dos aspectos. Además de colaborar con el Estado y la autonomía en las medidas que han puesto en marcha, tratando de que la gente entienda la excepcionalidad de la situación y que hay que cumplir con el confinamiento. Por otro lado, salvaguardando la salud y la seguridad de los trabajadores municipales.

–¿Se siente orgulloso de cómo se están comportando los gaditanos durante esta semana?

–Yo me siento tremendamente orgulloso porque están dando una lección de responsabilidad y han asumido muy pronto las medidas que había que cumplir.Se está respetando muy bien el confinamiento saliendo estrictamente para lo que es necesario y haciendo las colas en los supermercados y las tiendas guardando la distancia... Creo que Cádiz está demostrando ser una sociedad madura, responsable y adulta y que asume con responsabilidad la situación. Tiene muy claro que debes cuidar de ti pero también cuidar del otro.

–¿No le parece emocionante escenas como la de los aplausos en los balcones?

–En estos días uno se emociona con todo lo que vive. Salir a las ocho de la tarde a aplaudir en los balcones a los sanitarios tiene una doble lectura. Por un lado el reconocimiento a estos profesionales, pero también es un sentimiento de comunidad, de salir a encontrarse con el vecino durante esos minutos.

–¿Cómo cree que puede afectar esta parálisis que se esta produciendo por la crisis del coronavirus a las gestión municipal y a los proyectos que se traen entre manos?

–Evidentemente esto va a afectar a todo el mundo en todas las esferas de la vida y va a haber un antes y un después. De lo que se trata es de tener la astucia suficiente para tratar de que esto afecte lo mínimo posible. Estamos intentando que las tareas cotidianas y los proyectos no resulten afectados. Por ejemplo, se siguen realizando las mesas de contratación y continúan adelante proyectos como el Teatro del Parque, el Museo del Carnaval o la Edusi. Con respecto a este último, sin ir más lejos, hemos tenido que elevar una consulta a Madrid esta misma semana.

–¿Cree que la política local y la nacional está a la altura de los acontecimientos en un momento de excepcionalidad como el que estamos viviendo?

–Lo que puedo ver desde aquí, en lo municipal creo que sí. Los partidos de la oposición están planteando sus ideas y, aunque en algunas esté en desacuerdo, valoro mucho la labor que están haciendo en este sentido. Esto cambia en lo que se refiere a nivel nacional con Pablo Casado y otros que hacen política en minúsculas tratando de arañar votos e intentando poner palos en las ruedas del Gobierno. Imagino que eso tendrá en algún momento consecuencias.

–¿Considera que el Gobierno de la nación ha tomado demasiado tarde las medidas?

–Cuando nosotros empezamos a tomar decisiones, algunos empezaron a decir que éramos unos alarmistas.A nivel estatal se han tomado las decisiones cuando se han tenido que tomar. Cuando pase esto, ya habrá momento de hacer evaluación con todas las administraciones pero ahora no es el momento de hacerlo.Por ejemplo, la Junta ha tardado seis días en resolver el tema de los comedores escolares para las personas que son más vulnerables.

–¿Se debería haber suspendido la manifestación del 8-M por el Día de la Mujer como opinan algunos partidos y sectores de la sociedad?

–En esos momentos España estaba a por uvas. Es injusto y es un intento de Vox de culpabilizar y de responsabilizar a esa manifestación de extender la pandemia. Es irresponsable decir esto cuando se han celebrado mítines con mucha gente en Vistalegre o se han celebrado numerosos partidos de fútbol con público.

–¿Qué mensaje le lanzaría al gaditano en estos momentos tan complicados?

–Les digo que lo estamos haciendo bien, que me siento muy orgullosos de ellos y que hay que mantenerse vigilantes y en alerta. Les quiero mandar un mensaje de ánimo, un abrazo cálido y decirles que de esta situación vamos a salir todos juntos.