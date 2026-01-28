¿Por qué no han suspendido las clases en los colegios de Cádiz este miércoles?

Día de fuerte viento. Muy fuerte. Aviso naranja en toda la provincia. Pero los colegios de Cádiz permanecen abiertos y con actividad a priori normal. La decisión de la Junta de Andalucía de mantener la jornada lectiva de este miércoles 28 de enero a pesar del mal estado de la meteorología está causando cierta incertidumbre entre padres y alumnos, y alguna que otra críticas y protesta.

¿Por qué no se han suspendido las clases este miércoles? Fuentes consultadas de la Junta de Andalucía aclaran, en primer lugar, que la decisión responde únicamente a criterios técnicos, que son los que deciden en base a los avisos existentes y la evolución meteorológica que se prevea. En este sentido, precisan que a última hora de la tarde de ayer y viendo la evolución se decidió suspender las clases sólo en las zonas con aviso rojo, que según establece el protocolo debe dar lugar a la suspensión de manera directa.

Esto es lo que ocurría, según comunicaba en la noche del martes la Junta de Andalucía, en los colegios de la zona del Valle del Almanzora y Los Vélez en Almería (que afectaba a 36 municipios), en la Ronda de Málaga (afectando a 26 municipios) y en el entorno de Grazalema en Cádiz (con las clases suspendidas en 15 municipios).

En el caso de Cádiz capital, el aviso para este miércoles es naranja, que además suele oscilar hacia el amarillo -si el aviso es más leve- o hacia el rojo -si la situación se considera más grave-. Según las fuentes consultadas, el naranja de Cádiz estaba más próximo al aviso amarillo, por lo que se decidió no interrumpir la jornada lectiva. Al contrario que sí han decidido otras instituciones o administraciones como la Diputación Provincial (que decidía celebrar el pleno de este miércoles de manera telemática) o la Universidad (que aplazaba el acto de toma de posesión de los nuevos doctores).

"Son decisiones y criterios técnicos en función a una evaluación exhaustiva", aclara en cualquier caso la Junta de Andalucía.

Críticas a la decisión

No obstante, la decisión de mantener la actividad educativa en la ciudad de Cádiz y en otros muchos municipios de la Bahía. Es el caso de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado de la provincia de Cádiz (Fedapa), que ha querido mostrar su "disconformidad absoluta ante la no suspensión de las clases a pesar de la situación provocada por el temporal y de las dificultades reales vividas por la comunidad educativa".

"Se han producido inundaciones, cortes y graves incidencias en la red viaria, afectando tanto a zonas urbanas como rurales", lo que ha tenido un impacto directo en el alumnado, especialmente a la hora de trasladarse por sí mismo o por sus familiares a los centros educativos, según denuncia Fedapa, que habla de "riesgos innecesarios para garantizar la asistencia a clase".

El fuerte viento de Kristin derriba un árbol en CEIP Miguel de Cervantes en Zahara de los Atunes

Asegura la federación que ha solicitado la suspensión de las clases, aunque dicha solicitud "no fue atendida, pese a la evidencia de las condiciones adversas y la incertidumbre existente". "Desde Fedapa consideramos que, ante episodios meteorológicos de este tipo, la prevención debe prevalecer sobre la normalidad académica, evitando exponer a menores y adultos a situaciones potencialmente peligrosas. Las decisiones adoptadas deben tener en cuenta la diversidad territorial, los tiempos de desplazamiento y la realidad de cada municipio", concluyen.