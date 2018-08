La muralla humana de San Carlos

Todo fue casarse, establecerse en la calle Honduras y quedarse para siempre en San Carlos. Corría el año 1975. Y no como un vecino más, para nada. Sí como alguien a quien le duele este barrio. Tanto que, junto a otros amigos que paraban en Casa Tomás, gestaron la creación de la Asociación de Vecinos Murallas de San Carlos. "Empezamos haciendo sardinadas en el patio del colegio Celestino Mutis. Ya en el 80 comenzamos a realizar actividades, empezando por el Carnaval, también en el colegio. Ese mismo año fundamos la asociación", recuerda.

Desde entonces, Enrique Carril no se ha desvinculado de la entidad. "Siempre he estado aquí echando una mano", apunta. Bien de presidente -lo fue en 1983 y lo es ahora, desde hace cuatro años- o de soldado raso.

Mucho ha cambiado el escenario desde aquellos años 80 y 90, "los mejores de las asociaciones de vecinos", según dice Carril. Ahora, organizar una actividad es muy complicado. A pesar de las dificultades, San Carlos, buscándose la vida con patrocinadores privados, mantiene las celebraciones de Reyes Magos, el Concurso de Antologías de Verano y los Juanillos. La Berza de Carnaval, casi nada, ha llegado a las 35 ediciones,y la Carrera Popular cuenta ya con 33 años. Por el camino se perdió el Concurso de Cante por Tientos. "Después de 34 años tuvimos que suspenderlo, cuando era uno de los más veteranos de la ciudad en materia flamenca. Fue hace dos años y debido a la falta de ayuda municipal", lamenta. El certamen flamenco que se celebraba en la plaza de España saca a colación la relación de la entidad vecinal con el Ayuntamiento. "Nunca hemos tenido problemas ni con el gobierno de Carlos Díaz ni con el de Teófila Martínez. Ahora la excusa es que no tienen dinero, pero ni asisten a los actos a los que se les invita. No quieren saber nada de las asociaciones de vecinos", afirma rotundo. Y, como han denunciado otras asociaciones vecinales, el presidente de San Carlos critica la "falta de comunicación entre este gobierno y las asociaciones de vecinos".

En Cádiz, ya nada es como era. Y en San Carlos no iban a ser menos. "El barrio se quedó casi sin juventud. Hay muchos mayores", dice Carril. Esta zona "cambió mucho cuando llegó la movida a la Punta de San Felipe". Es el mal crónico del barrio. Su presidente asegura que San Carlos "sigue siendo un botellón y un meadero". Nada ha cambiado. "Por no hablar del vandalismo", añade señalando el nuevo cerramiento del colegio, acribillado a pintadas hace unas semanas. Un problema sin solución desde muchos años atrás. Carril tiene claro lo que hace falta. "Más presencia policial para disuadir a los vándalos", destaca. Como viene ocurriendo desde tiempos del PSOE en el gobierno local, "el Ayuntamiento dice que se va a arreglar, como decían los otros anteriores gobernantes, pero no se ha arreglado el problema de la falta de descanso de los vecinos".

Movida aparte, el barrio está en candelero con la reciente peatonalización de la plaza Argüelles. "Se reunieron con nosotros los ediles Martín Vila y Tubío. Todo muy bien, pero ya no nos informaron más. La plaza está muy bonita, pero siguen pasando los coches a todo meter desde la Alameda por Conde O'Reilly", comenta. A juicio de Enrique Carril "hubiera sido mejor que bajasen por Honduras y por Conde O'Reilly solo los residentes". Más calles peatonales se podría traducir en apertura de nuevos comercios, que buena falta le hace al barrio, que tiene en la calle San Francisco el supermercado más cercano. "Ahora, con la peatonalización de Argüelles y parece que, también, la de la plaza de España, desde el Ayuntamiento me dicen que se abrirán más negocios. Habrá que verlo", dice escéptico.

Cuando esto ocurra (o no), seguirá estando Carril en la asociación. "No me canso, pero me encantaría que la juventud cogiese el testigo. No me voy porque no veo sucesión y esto ha costado mucho mantenerlo", afirma. El que venga, que acarree.