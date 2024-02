El 10 de marzo se multará a los que aparquen sin la tarjeta de estacionamiento para residentes de Cádiz actualizada

Son muchos los gaditanos que aguardan a las puertas de las oficinas de Emasa ubicadas en la trasera del Palacio de Congresos de Cádiz, con entrada por la calle Plocia, para solicitar o renovar la tarjeta de estacionamiento regulado para vecinos de la ciudad.

El hecho de que Emasa no haya dado aún el paso de enviar las tarjetas a los buzones de los vecinos que tengan domiciliado el pago está provocando que muchos ciudadanos estén dejando para última hora la recogida del distintivo que deben colocar en el parabrisas para que el personal que vigila estos estacionamientos no les multe.

Pero a la vista de que aún son muchos los gaditanos que no se han acercado a recoger la citada tarjeta de aparcamiento, la empresa municipal Emasa ha ampliado el plazo hasta el 10 de marzo para evitar que sean multados a pesar de no lucir en sus coches la tarjeta renovada del año 2024, ya se trate de zona naranja o verde.

Emasa recuerda en su página web cuáles son los trámites tanto para solicitar la tarjeta de aparcamiento como para pedir la renovación de la misma, según se trate de un usuario que tenga domiciliado el pago o no.

Para cualquier tipo de operación se advierte que es indispensable la petición de una cita previa para poder ser atendido en las ventanillas de las oficinas de Emasa de la calle Plocia, abiertas hasta la una de la tarde.

Los residentes que no domiciliaron el pago tuvieron de plazo para realizar la renovación desde el 20 de diciembre de 2023 hasta el 31 de enero de 2024. Si se les pasó dicho plazo y no renovaron, no pueden estacionar ya, desde esa fecha, con la condición de residente, exponiéndose así a una multa por no lucir el distintivo renovado.

En este caso el abono se llevó a cabo de manera presencial al precio de 70,40 € (50 € tasa estacionamiento + 20,40 tasa tarjeta), siendo estrictamente necesario que el pago se efectúe con tarjeta bancaria.

Se utilizará el mismo procedimiento para la renovación en las modalidades de Vehículo Industrial o Comercial (tasas 20,40 €), y Vehícul Compartido (70,40 € por usuario), según indican desde Emasa.

Residentes que hayan realizado la domiciliación bancaria

El recibo del pago domiciliado se cargó en cuenta en la primera quincena de enero, tal y como se queda plasmado como prueba evidente en la cuenta del banco facilitada por el propio usuario.

Los residentes cuyo cargo haya sido admitido y no se haya producido devolución del recibo, se le asignará un distintivo digital provisional (no físico), para que el personal encargado de controlar la zona pueda comprobar que está al corriente de pago, pudiendo estacionar hasta el 10 de marzo de 2024 mientras no recoja la correspondiente tarjeta física.

La tarjeta se puede recoger en la oficina situada en Palacio de Congresos (entrada por C/Plocia) solicitando cita previa a partir del viernes 16 de enero, teniendo en cuenta que la agenda de cita previa para la recogida de tarjetas con pago domiciliado, se encuentra abierta a partir del 16 de enero.