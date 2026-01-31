El mercado de ocio y hostelería en la antigua estación de Cádiz podrá iniciar sus obras en abril

Interior de la nave principal de la antigua estación durante los eventos de la Cumbre Iberoamericana de 2012.

La transformación de la histórica estación del ferrocarril de Cádiz de 1905 ha acumulado dos buenas noticias en los últimos días, que no es poco.

Por una parte, la Junta de Andalucía ha obtenido ya el visto bueno de la Comisión Provincial de Patrimonio que permite descatalogar el edificio de la Aduana y lo que facilita su demolición, tal y como se preveía en el Plan Plaza de Sevilla. Esta operación es importante porque permitirá recuperar la visión de la fachada principal de la vieja estación, además de crear una zona verde, desaparecida en los años 50 del pasado siglo.

Por otra, el proyecto de conversión de la antigua terminal, que estuvo en funcionamiento hasta los años 60, en un centro de ocio, cultura, espectáculos y alta hostelería, avanza ya a muy buen ritmo. La asunción de este proyecto en solitario por parte del empresario Rafael Casillas, garantiza su ejecución, tras una década de espera tras la adjudicación del primitivo proyecto para un mercado gastronómico en 2015.

Lo cierto es que esta operación se ha topado con numerosos problemas administrativos y técnicos ajenos a sus promotores. Cuestiones que por fin se han solventado.

Así lo destaca, en conversación con este diario, Rafal Casillas, promotor también de Concert Music Festival en el Novo Sancti Petri.

“Ya se han tenido varias reuniones con el Ayuntamiento de Cádiz, con las empresas suministradoras y con el propio ADIF para cerrar el proyecto básico que estimamos que presentaremos a finales de febrero”, indica el empresario que evidencia el alto grado de colaboración con todas las administraciones

Casillas está siendo muy estricto con el diseño que va a tener la estación. Esta cuenta con más de 5.500 metros cuadrados de superficie (la nave central de las antiguas vías, las dos laterales y los dos pequeños edificios que forman parte de la fachada del histórico complejo ferroviario), lo que le convierte en uno de los centros de ocio y hostelería de estas características más amplios de todo el país

Dos estudios de arquitectura para mimar el proyecto

Para ello, dos estudios de arquitectura y cuatro arquitectos (un estudio de Madrid y otro de la ciudad) están ultimando el diseño general, la configuración de los locales de restauración y el espacio de la nave central, “que estamos seguros que será referencia nacional por su concepto arquitectónico”.

La pretensión de Rafael Casillas es empezar las obras a lo largo del próximo mes de abril, con una inversión que superará los 10 millones de euros, lo que indica la apuesta por Cádiz de este empresario. Por lo pronto, ya se está hablando con varias empresas constructoras de la zona para cerrar presupuestos y tiempos de ejecución.

Durante el mes de diciembre y enero se han tenido varias reuniones con diferentes empresas destacadas de la restauración local, provincial y nacional interesadas en participar en el proyecto gastronómico de la antigua estación. Tras estas conversaciones “ya tenemos una idea bastante aproximada de cuáles pueden ser esos restaurantes que nos acompañarán en el proyecto”.

El plan es que la oferta gastronómica, de congresos (la estación será esencial como complemento del vecino Palacio de Congresos de Cádiz), de ocio y de cultura estará enfocada para todos los públicos, con una actividad permanente durante los 365 días del año y con el máximo horario permitido por el Ayuntamiento.

“En el entorno de la estación, se mueven 10 millones de viajeros al año (entre el tren, los autobuses urbanos e interurbanos, los cruceros y el catamarán) y nuestra oferta de servicios será muy amplia y permitirá dar cobertura a todos estos viajeros, a los gaditanos de toda la provincia y a los turistas que nos visiten”.

Afirma Rafael Casillas que la antigua estación “tiene vocación nacional y será un centro que atraerá públicos de toda España”. Menciona la relevancia ciudadana que va a tener el hall central del edificio, donde se podrán celebrar todo tipo de eventos.

“Todo va a ser una gran realidad, porque es un proyecto claramente viable”, concluye el promotor.

Pendiente de que se derribe el edificio de la Aduana, Adif está terminando las obras de urbanización de la nueva calle que se ha abierto entre la trasera del edificio administrativo y la vieja estación y ha iniciado la vía paralela a la misma. En el Plan Plaza de Sevilla estaba previsto, por lo menos inicialmente, que el espacio de ocio de la terminal sirviese también como uno de los accesos a la vestíbulo de la estación.