Medio centenar de estudiantes de la Fundación Carolina participan en un acto en la Universidad de Cádiz

La Universidad de Cádiz ha acogido este martes en el Rectorado uno de los actos del Encuentro Regional de la Fundación Carolina correspondiente a la promoción 2025/2026, una cita que ha reunido en Cádiz a 52 becarios y becarias iberoamericanos que cursan estudios de posgrado, doctorado y estancias postdoctorales en universidades andaluzas. La visita institucional ha servido para poner en valor el papel de la universidad pública como espacio de cooperación académica, intercambio cultural y compromiso con el desarrollo sostenible.

El encuentro ha sido inaugurado en la galería de rectores por el rector de la Universidad de Cádiz, Casimiro Mantell, y la secretaria general de la Fundación Carolina, Purificación Causapié, quienes han dado la bienvenida a las personas participantes en una jornada que también ha contado con una ponencia del catedrático de Arqueología Darío Bernal y un pequeño coloquio moderado por el vicerrector de Títulos y Calidad, Manuel Arcila.

Durante su intervención, Purificación Causapié ha destacado el significado simbólico y cultural de Cádiz como ciudad de encuentro entre Europa y América Latina, subrayando su condición histórica de puente entre territorios y culturas. En este sentido, ha recordado el legado de la Constitución de 1812 como ejemplo de cooperación política y defensa de valores compartidos como la democracia y los derechos humanos, principios que, según ha señalado, forman parte del ADN de la Fundación Carolina.

La secretaria general ha puesto en valor el programa de becas de la Fundación, uno de sus ejes más conocidos, destacando que la convocatoria actual ofrece más de 700 ayudas dirigidas a estudiantes latinoamericanos. Más allá de la cifra, ha remarcado la importancia del intercambio bidireccional que se genera, señalando que las personas becadas “no solo estáis aprendiendo de la universidad española, sino que también aportáis vuestra cultura, vuestros conocimientos y vuestra riqueza”. En este sentido, ha subrayado el impacto positivo que este intercambio tiene en el sistema universitario andaluz y español. En este contexto, ha aludido a la próxima celebración de la Cumbre Iberoamericana como una oportunidad para abordar retos compartidos en un escenario internacional complejo.

Un momento de la intervención de la secretaria general de la Fundación Carolina, Purificación Causapié. / UCA

La intervención de la secretaria general ha concluido con una referencia a los valores que guían la acción de la Fundación Carolina dentro del sistema de cooperación española: una concepción de la cooperación basada en la igualdad entre países, la corresponsabilidad entre sector público y privado, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como el impulso a políticas feministas, de cuidados, defensa de los derechos humanos y lucha contra el cambio climático.

Vocación abierta e internacional en coherencia con Cádiz

Por su parte, el rector de la Universidad de Cádiz, Casimiro Mantell, ha dado la bienvenida al grupo destacando la vocación abierta e internacional de la institución, en coherencia con el carácter de Cádiz como ciudad históricamente vinculada al intercambio y al diálogo entre culturas. En su intervención, ha subrayado que la UCA cuenta con un plan de internacionalización que sitúa a América Latina y el Caribe como áreas estratégicas prioritarias para su desarrollo académico y científico.

Dirigiéndose a las personas participantes, Mantell ha reflexionado sobre la importancia de la movilidad estudiantil como herramienta para la integración, la eliminación de barreras y la prevención de la discriminación. A modo de ejemplo, se ha referido al programa Erasmus como modelo de referencia en el ámbito europeo y ha planteado el reto de avanzar hacia mecanismos similares que faciliten la movilidad entre países de América Latina y el Caribe, superando obstáculos financieros y políticos. En este sentido, ha animado a los y las becarias a asumir en el futuro un papel activo en el impulso de políticas públicas que favorezcan estos intercambios.

Tras las intervenciones institucionales, el rector ha presentado la conferencia impartida por Darío Bernal, titulada 'La investigación en Arqueología marítima y subacuática en España y Latinoamérica'. La ponencia ha permitido mostrar a los participantes una de las líneas de investigación más distintivas de la UCA, vinculada al estudio del patrimonio arqueológico marítimo y subacuático, con especial proyección internacional. Además, el catedrático ha compartido con los alumnos algunos detalles de su experiencia en el trabajo cooperativo e internacional, animándoles a perseverar con ilusión y trabajo en sus áreas.

La visita al Rectorado se enmarca en el programa del Encuentro Regional de la Fundación Carolina, que se celebra en Cádiz los días 9 y 10 de febrero y que incluye actividades institucionales, académicas y culturales. A lo largo de estas jornadas, los becarios y becarias han podido conocer de primera mano la realidad universitaria andaluza y el modelo de cooperación académica que impulsa la Fundación Carolina, con visitas al Ayuntamiento de la capital y a la factoría de Navantia.