Las medidas de seguridad que obligan a todos en las gasolineras

Hace ya algunos años que las autoridades españolas endurecieron las normas de seguridad en las gasolineras, unas normas que obligan a todos, trabajadores y usuarios, y que persiguen minimizar los riesgos que de por sí existen en el uso y manejo del combustible.

Así, a la eterna y lógica prohibición de no fumar en las gasolineras y en su entorno, lo que en una estación de servicio urbana puede resultar menos controlable, se sumó la prohibición de utilizar el teléfono móvil en la instalación y la obligación de apagar las luces y la radio de los vehículos mientras el coche permanece en la gasolinera.

También los expertos recomiendan no llenar completamente el depósito de combustible, es decir: no apurar su llenado esperando que rebose gasolina. Y, al mismo tiempo, no esperar a tener el depósito vacío para repostar, pues esta circunstancia eleva el riesgo de incendio en el vehículo: la recomendación es echar gasolina cuando el depósito esté aproximadamente por la mitad.

Además, como lugar de trabajo las gasolineras cuentan con unas medidas extraordinarias de seguridad que deben cumplir sus empleados y que los propietarios deben facilitar. Desde simples carteles recordando la prohibición de fumar o usar el móvil, hasta una formación permanente del personal en materia de riesgos laborales y para saber actuar en caso de emergencia. Así como la revisión periódica, según marque la ley, de los depósitos de combustible subterráneos para evitar filtraciones que pudieran poner en peligro la instalación y su entorno.