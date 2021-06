Las mascarillas siguen predominando en las calles de Cádiz

Primer día en el que no es obligatorio llevar la mascarilla al aire libre, pero la gran mayoría de los gaditanos y las personas que visitan este sábado la ciudad siguen usando esta medida de protección contra la covid-19.

Aunque pasada la medianoche, en cuanto entró en vigor la medida, podía verse a personas caminando por la ciudad con la mascarilla en la mano, durante la mañana de este sábado predominaban los ciudadanos que la llevaban puesta. Especialmente en el casco antiguo, en las calles más comerciales, donde era raro ver caras descubiertas. Es cierto que a medida que avanzaba la mañana y apretaba el calor, había quien se bajaba la mascarilla en las zonas menos concurridas.

En la plaza de Mina, había personas en los bancos o sentadas en el poyete que hay delante del Museo con las mascarillas bajadas, pero eran minoría. En San Juan de Dios, podían verse a grupos de turistas casi todos con sus mascarillas puestas atendiendo las explicaciones de los guías.

Una pareja de turistas que caminaba por el centro aseguraba que iba a seguir usando esta medida de protección "porque nos da reparo quitárnosla. Además, él todavía no tiene puestas las dos dosis de la vacuna y por prudencia preferimos continuar con la mascarilla, porque el virus no se ha ido", comentaba la mujer.

Una familia de Málaga reconocía que habían salido del apartamento donde se alojan sin la mascarilla "pero al ver que todo el mundo la lleva por la calle, al final, nos la hemos puesto", señalaba el padre.

Dos gaditanas que se encontraban en la plaza de San Francisco afirmaban tajantes que a pesar de tener puestas las dos dosis de la vacuna, "de momento, no nos vamos a quitar la mascarilla". Una de ellas decía que se está preparando unas oposiciones y no quería arriesgarse a tener que ponerse en cuarentena; el motivo de la otra mujer es "que soy de riesgo y cuido a una persona de riesgo, además, ahora hay otra variante del virus de la que no se sabe todavía mucho y en mi familia vamos a seguir llevándola", argumentaba.

En el barrio de Astilleros y en La Laguna también predominaban las mascarillas, mientras que en las dos grandes avenidas, había más personas sin esta medida de protección, sobre todo en la de la Sanidad Pública, pero aún así, predominaban las mascarillas incluso entre las personas que se dirigían hacia la playa.

La zona de la ciudad donde se veían más caras descubiertas este sábado por la mañana era paseo marítimo, pero en determinados momentos, seguían predominando las mascarillas.

Parece que los gaditanos, de momento, están siguiendo las las directrices del Gobierno andaluz, que insiste en la recomendación de usar esta medida de protección contra la covid-19.