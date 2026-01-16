Licencia de obra para las 207 viviendas del solar de Puntales en Cádiz

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado en su reunión de hoy viernes, 16 de enero, la licencia de obras para la nueva promoción de viviendas que levantará el Grupo Q, en régimen en su mayoría de VPO, en el solar del barrio de Puntales que sirvió durante muchos de aparcamiento improvisado y que se encuentra junto a la avenida de la Ilustración, en su tramo más cercano al polígono exterior de poniente de la Zona Franca y frente al barrio de Loreto.

Se trata de una actuación de la Junta de Andalucía, propietaria del solar, que contempla la construcción de un total de 207 viviendas. Doscientas serán de VPO y las siete restantes quedarán en manos de Procasa, la empresa municipal de vivienda de Cádiz, para adjudicarlas en régimen de alquiler sostenible, según ha anunciado el alcalde, Bruno García.

Después de dos procesos de adjudicación que quedaron desiertos, fue en enero de 2024 cuando el Consejo de Gobierno andaluz enajenó el solar y el Grupo Q se hizo con el terreno al ser la única oferta que se presentó el tercer proceso público de adjudicación.

El solar fue utilizado durante bastantes años como aparcamiento, un desahogo para los vecinos de la zona. La construcción de estas viviendas de VPO recibió en su día el rechazo de asociaciones como la de Derechos Humanos, que reclamaba que el edificio, en su totalidad, se destinara a viviendas de alquiler social.

Plan de accesibilidad

Además, el equipo de gobierno municipal de Cádiz ha licitado la asistencia técnica para el futuro plan de accesibilidad de la ciudad, destinado a cubrir el periodo comprendido entre 2026 y 2030. El alcalde ha señalado que este trabajo técnico, que cuenta con un presupuesto de 24.000 euros, se convertirá en "guía y base" para las medidas de accesibilidad que se quieren implantar en la capital gaditana en el periodo señalado. Bruno García ha destacado el trabajo que, en este sentido, está realizando la concejala Nuria Álvarez.