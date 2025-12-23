IU Cádiz ciudad denuncia que la nueva tasa de la basura favorece a alojamientos turísticos y grandes superficies

El pasado 6 de noviembre salía adelante, con los votos a favor del Partido Popular, la abstención del Partido Socialista y los votos en contra de Adelante Izquierda Gaditana, la nueva Ordenanza Municipal de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos. Según explicó la portavoz de Equipo de Gobierno, Maite González, para implantarla se tuvo en cuenta el valor catastral de las viviendas y el número de empadronados en cada una de ellas y añadió que la nueva norma fiscal que regula esta tasa es una imposición del Gobierno central en base en la Ley 7/2022 de 8 de abril, por la que se obliga a los ayuntamientos a que el cobro de la tasa cubra todo el coste del servicio.

Al respecto, Izquierda Unida Cádiz ciudad presentó este lunes en el Ayuntamiento unas alegaciones a la nueva ordenanza, porque a su criterio "no sigue criterios de justicia fiscal y esto lo vemos en la desproporción entre lo que paga un vecino y lo que va a pagar un piso turístico o un hotel", explicó Pedro Jiménez, responsable del área interna de IU. Como muestra, aportó un dato y es que "una familia va a pagar una media de 192 euros anuales mientras que una vivienda de uso turístico abonaría 392 euros".

Pedro Jiménez añadió que la desproporción es mayor "cuando comparamos, por ejemplo, una finca de ocho apartamentos turísticos, que pagaría como máximo 690 euros, porque existe un tope de 690 y no va a pagar más, y una finca con el mismo número de vecinos que pagaría 1.588 euros. Ahí se ve claramente que los vecinos van a pagar mucho más. El dato aumenta cuando pensamos en un hotel de 50, 100 o 200 habitaciones que va a seguir abonando un máximo de 690 euros, incluso podría ser menos acogiéndose a unas bonificaciones que existen".

La imposición del valor catastral y el número de empadronados es lo que conlleva que "grandes superficies como El Corte Inglés, Mercadona o Carrefour vayan a pagar 690 euros y el almacén de tu barrio, 380. Esto no nos parece serio", denunció el responsable del área interna de IU.

Por todo ello, desde la formación política consideran que "el Ayuntamiento de Cádiz, una vez más, vuelve a darle la espalda al vecino para favorecer a la vivienda turística y los hoteles, en definitiva, para poner de nuevo al turismo por delante del gaditano. Es un despropósito más del Partido Popular y desde IU vamos a hacer todo lo posible para que esta ordenanza cambie".

Pedro Jiménez también criticó que el Obispado "pagará 245 euros por cada inmueble que tiene a su favor como uso religioso, ya sean viviendas, apartamentos o locales comerciales. Todos pagarán 245 euros". Para el responsable del área interna de Izquierda Unida, "el Ayuntamiento no ha dedicado ni una sola línea a justificar todos estos pagos", concluyó.

Por su parte, Lucía Serrano, miembro de la coordinadora de IU Cádiz ciudad, criticó otro elemento de la Ordenanza Municipal de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos y es "que no aborda elementos de carácter ambiental, que son el espíritu de la norma, y que se incluyen para que acabemos alcanzando un mayor nivel de reciclado de residuos. No entra en la importancia de la recogida y el tratamiento de la quinta fracción, que son los residuos domésticos mezclados, ni habla de la implementación de nuevas medidas para poder hacer una separación de basura y de esa manera hacer efectivo el pago por generación del que habla la norma y, por el cual, el que más separa paga menos y el que menos separa, paga más".

Luis García, miembro de la coordinadora de IU Cádiz ciudad, detalló que desde el puto de vista jurídico, "no se está dando cumplimiento a lo que exige la Ley 7/2022, que es muy clara en el sentido de primar el pago por generación". Para Izquierda Unida-Cádiz "el Ayuntamiento ha pervertido un poco la idea del pago por generación. Como quiera que el pago por generación es la clave en este sentido y la tarifa debe variar según los residuos que cada sujeto genere, pues los criterios de la ordenanza no son válidos y, por tanto, no podría prosperar tal y como está redactada", afirmó.

Otras alegaciones presentadas tienen que ver con la cuota variable del consumo de agua, ya que no podrían ser los residentes "en un determinado domicilio los que sean la referencia para establecer esa cuota variable. Serviría para una cuota fija, pero no para una variable porque no es lo mismo el consumo de agua de una residencia habitual que de un alojamiento turístico". Luis García especificó también que la ordenanza no cumple el principio de equivalencia porque no se justifica adecuadamente cuáles son los costes del servicio y, por tanto, "no se sabe si realmente el servicio va a ser deficitario" .

Por último, el miembro de la coordinadora de IU Cádiz ciudad, habló sobre las bonificaciones, diciendo que no entienden al menos dos de ellas, pero que habría que revisarlas todas. La primera tiene que ver con las bonificaciones en el centro histórico. "Si en el centro histórico el Ayuntamiento, a fecha de hoy, no ha establecido los servicios necesarios para una recogida selectiva de residuos, ¿cómo va a implementar una bonificaión del 10%?. También llama la atención la bonificación por familia numerosa, porque hay familias numerosas de muy distintas clases y rentas", finalizó.