Un instituto de Cádiz abre una tienda de intercambio de ropa para fomentar la economía circular

En España terminan en el cubo de la basura 800.000 toneladas de ropa y complementos, el 90% del total del textil que se descarta cada año. Además, cada ciudadano de la Unión Europea compró en 2022 entre 14 y 19 kilos de productos textiles: 8 de ropa, 7 de artículos del hogar y 4 de calzado, según un informe de 2025 de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA). Unos niveles sin precedentes, hasta el punto de que este organismo advierte de la necesidad urgente de transformar este modelo y avanzar hacia una producción más sostenible y circular. Un enorme volumen de consumo con un impacto bestial en el medio ambiente: uso masivo de materia prima, agua y energía; gases de efecto invernadero; microplásticos y sustancias químicas peligrosas. A eso se suman unos niveles inadmisibles de explotación laboral, a menudo con menores como víctimas.

Para contribuir con un granito de arena a ese objetivo, en el IES Columela, el más antiguo de Cádiz, han puesto en marcha un proyecto denominado “Cambiar está de moda”, que consiste en una tienda de intercambio de ropa y complementos textiles que abrirá sus puertas este viernes 13 de febrero, de 10:30 a 12:00 horas. Pero no solo para la comunidad educativa, sino para cualquiera persona que lo desee. La fórmula es fácil: entregas una prenda y te llevas otra, y tres, si son tres. Está previsto que esté disponible al menos dos veces al mes.

Terminando de montar la tienda para la apertura de este viernes. / R. S.

La iniciativa de este proyecto de aprendizaje-servicio es del Grado Superior de FP de Animación Sociocultural y Turística del centro educativo público y está impulsado y coordinado por su profesora Rocío Sttopa. Los alumnos adquieren así sus competencias profesionales a la vez que hacen algo práctico brindando un servicio a la comunidad. En él también participan alumnos del Grado Medio de Actividades Comerciales, que aprenden escaparatismo, entre otras muchas técnicas.

La idea de montar y acondicionar este espacio ha surgido del éxito que ha tenido durante varios cursos consecutivos el mercadillo de intercambio que en el mes de marzo vienen montando los alumnos del instituto en el Centro Municipal de Arte Flamenco de La Merced, en el barrio de Santa María, zona de la ciudad referencia para el IES Columela. Hasta un millar de prendas se intercambiaron en él durante los dos días que estuvo abierto en su última edición. Y a él acudieron estudiantes de FP de otros IES de Cádiz, diferentes poblaciones de la Bahía y de Jerez.

Otra imagen de la tienda de intercambio. / R. S.

“Esto surgió hace tres años con el objetivo de sensibilizar sobre el impacto de la industria textil y empezamos con el mercadillo de La Merced, pero como la gente nos pedía que lo hiciésemos más veces y en el Centro de Flamenco era complicada la logística decidimos montar la tienda dentro del instituto. Elegimos un aula que teníamos medio en desuso y la hemos acondicionado como una tienda de verdad. Se trata de fomentar la economía circular”, explica Rocío Sttopa.

“Yo doy una asignatura que es Desarrollo Comunitario y pensando en una práctica para los estudiantes se me ocurrió esta acción en el barrio de Santa María, que es nuestro barrio de referencia. Porque con esto de las compras en Shein y otras plataformas de ropa barata ellos no son conscientes de la explotación laboral que hay detrás ni de lo que contamina esta industria. Y uniendo las dos cosas, nació el mercadillo”, cuenta la profesora.

El perfil mayoritario de los participantes en el mercadillo es de más mujeres que hombres con unas edades entre los 20 y los 30 años, que intercambiaron sobre todo camisetas y pantalones, vestidos y jerséis, pero también bufandas, gorros, guantes bolsos y mochilas. “Zapatos no tenemos porque es más complicado garantizar unas condiciones higiénicas adecuadas”, comenta Rocío Sttopa.

El proyecto tiene su propia cuenta de Instagram: @cambiar.esta.de.moda, desde donde informarán puntualmente de los días y los horarios en los que estará abierta esta tienda de intercambio.