El INiBICA recibe la acreditación del Carlos III como Instituto de Investigación Sanitaria, en Cádiz

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha celebrado hoy, martes 2 de diciembre, la acreditación del Instituto de Investigación e Innovación Biomédica de Cádiz (INiBICA) como Instituto de Investigación Sanitaria por el Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Antonio Sanz ha valorado que este reconocimiento “respalda el trabajo de los investigadores” de este centro, gestionado por la Fundación para la Gestión de la Investigación Biomédica Cádiz y del que forman parte la Universidad de Cádiz, la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, y el Servicio Andaluz de Salud (SAS), además de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias.

El consejero ha señalado que “podemos sentirnos orgullosos de los avances que se están generando en nuestra tierra”, en tanto que, con esta acreditación, los cinco institutos de investigación biomédica o sanitaria vinculados a la sanidad pública de Andalucía están ya acreditados por el Instituto Carlos III (IBIS, en Sevilla; IMIBIC, en Córdoba; Ibima-Plataforma Bionand, en Málaga; e IBS.Granada, en Granada).

Bajo el liderazgo científico de Manuel Aguilar, el INiBICA tiene actualmente activos más de 60 proyectos nacionales e internacionales y 200 ensayos y estudios clínicos en diversos campos relacionados con la salud que llevan a cabo sus grupos de investigación: 31 grupos de investigación consolidados; 15 emergentes y 15 asociados. Con carácter general, en estos últimos cinco años se han publicado más de 2.000 artículos y 30 guías de prácticas clínicas y se han solicitado más de 70 patentes y registros de propiedad intelectual.

Según el informe favorable emitido por el ISCIII, los miembros de la Comisión de Evaluación han considerado, por unanimidad, que este instituto andaluz es una estructura “con sólida gobernanza orientada a la excelencia científica en atención a las necesidades de la sociedad y con garantías de sostenibilidad a medio plazo”. Asimismo, el informe destaca la “sinergia entre investigación básica, traslacional y clínica” que desarrolla el INiBICA.

El titular de Sanidad, Presidencia y Emergencias, que ha trasladado su felicitación a los investigadores andaluces y, en particular a los que desarrollan su trabajo en el INiBICA, ha reafirmado el compromiso del Gobierno andaluz, que “sigue apoyando el talento y el conocimiento de Andalucía”, en tanto que “la investigación repercute directamente en la asistencia sanitaria que prestamos a los andaluces”.