El influencer Quique Bolsitas recoge 255 kilos de basura en la Punta de San Felipe de Cádiz

En un día marcado por el frío y el viento, Enrique Herrero, conocido en redes sociales como Quique Bolsitas, retiró ayer de los bloques de la Punta de San Felipe 255 kilos de basura. Acompañado de seis voluntarios de la Asociación Bahía de Cádiz, sacó restos, plásticos, vidrio y botellas alojados en los bloques, en la que ya es la sexta actuación de este tipo en la zona.

Enrique Herrero es profesor de Educación Física en el Instituto de Educación Secundaria de Gerena (Sevilla) y se dedica desde el año 2018 al plogging, una actividad que combina el ejercicio físico con la limpieza del medioambiente.

La gran cantidad de restos que se acumula entre los bloques de la Punta de San Felipe preocupa a este influencer, con más de 30.000 seguidores en redes sociales. “Suele haber muchos restos porque allí se celebra el botellón y aunque el Ayuntamiento limpia el paseo, la Autoridad Portuaria dice que no retira los residuos de los bloques por seguridad. Con las mareas altas y los temporales, el plástico al final acaba en el mar y eso es un peligro”, explica.

En sus anteriores actuaciones en este lugar se recogieron entre una tonelada y una tonelada y media de residuos, que son retirados luego por la Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Cádiz.

Además de llevar a cabo una labor medioambiental, el influencer quiere denunciar el estado de abandono de la zona, donde se acumula la basura desde hace años. “Que se permita allí el botellón es un problema para el medioambiente. Está lejos y no molesta a la gente, pero los restos se acumulan y llegan al mar. Tenemos que ser conscientes de que sin azul no hay verde y que los océanos proporcionan tres veces más oxígeno que los bosques”, señala Enrique.

En estas iniciativas suele contar con la colaboración de voluntarios que forman parte de asociaciones medioambientales de la provincia como Zero Waves y El Pulmón de la Bahía.

Otra de las acciones que llevó a cabo en la capital gaditana fue la retirada de colillas de cigarros el pasado mes de agosto en la playa Santa María del Mar. “Sacamos 10.000 colillas. Es solo una muestra de la necesidad que tenemos de contar con playas que sean espacios libres de humo”, añade.

Desde el año 2018, Quique Bolsitas ha realizado más de 1.600 actuaciones, ha recogido 186.000 kilos de basura en la naturaleza y ha realizado más de 100 charlas y ponencias en colegios, institutos, empresas, ayuntamientos, centros penitenciarios y centros de inclusión social, entre otros.

En redes sociales, sobre todo Instagram, Tik-Tok y Facebook, cuenta con más de un millón de visualizaciones en actividades que lo han llevado a retirar residuos de zonas naturales de varias localidades de las provincias de Sevilla, Huelva y Cádiz, principalmente, y de otras partes de la geografía nacional como Cáceres, Toledo, Ávila, Bilbao, Gijón, Murcia, Valencia, Menorca y Tarragona.