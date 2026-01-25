A Tere Torres, esa señora rompedora

Fueron otros muchos más momentos vividos. La cena con Paco de Lucía y Casilda y Pepe, su hermano, tantas tertulias con Almudena Grandes, Luis García Montero, Felipe Benítez Reyes y el maestro de maestros Pepe Caballero Bonald y su mujer Pepa Ramis y acorto otros tantos que puedan significar presunción. Lo cuento todo a borbotones, en una tarde de recuerdos vivos y de emoción contenida. (Tere Torres, en 'A Juan José Téllez desde el Café de Levante').

Recuerdo los finales de los setenta, cuando mis tías, las modernas, me llevaban a todas sus compras y recuerdo hoy un probador, por el que posiblemente todo lo más 'chic' de Cádiz pasaba para estar a 'la última'. Yo era una niña, pero recuerdo aquellas tardes, como la de hoy, como una de tantas otras que ya, y varios años después me regalaría la vida. Tardes con Teresa, con la compañía, las confidencias, el taller, la presentación de las colecciones de sus creaciones, los jurados de los premios del Café y la amistad.

Nos deja Teresa Torres, mecenas de la Cultura en una ciudad, Cádiz, que la acogió como adoptiva. Tere ha sido diseñadora de primer nivel y alma mater del Café de Levante. Tere para muchas de nosotras, compañera y cómplice. Una mujer grande y buena que se va a quedar con nosotros para siempre porque nos encargaremos de que siempre esté presente en nuestro recuerdo.

Ha sido muy fácil querer a Tere, admirarla, porque su estela es muy grande. Nos ha acompañado como mujer, nos ha vestido y ha compartido con nosotras sus tardes del Café de Levante y sus desayunos de cada mañana. Tere, como buena costurera, ha sabido coser como nadie, en esta ciudad tan complicada, el mundo de la intelectualidad, de la moda, de la política, de la cultura, del flamenco o del carnaval convirtiéndose en la Mecenas, con mayúscula y que como mujer muchas necesitábamos. El 24 de enero convierte la tarde fría y gris en un sombrío recuerdo lleno de luz, de esa luz que solo mujeres como ellas proyectan. Tere se va sabiendo como se llaman nuestras chirigotas de este próximo carnaval y también que es una de las mujeres rompedoras para la Subdelegación del Gobierno en Cádiz de 2026. Tere seguirá llenando de colores y de lunares las fotos con nuestros trajes de flamenca, con sus carteles del café, con esa magia que inundaba solo con mirarnos. Su tanta generosidad siempre, una mujer avanzada a su tiempo, a la que Cádiz, tanto le debe, en la que ella como referente de muchas de nosotras ya estaba consolidada, no puede más que estarle no solo agradecida sino eternamente reconocida.

Teresa, gracias por tanto.