La incierta llegada de los fondos Next Generation a Cádiz

Hace más de un año y medio, cuando la UE planteó la puesta en marcha de un plan de inversiones, los Next Generation, en el conjunto de la comunidad para ayudar a la recuperación económica, afectada también por la pandemia de coronavirus, todo hacía suponer que sería un proceso ágil, a fin de no retrasar la vuelta a la normalidad. Sin embargo, no fue hasta hace ocho meses cuando el Gobierno Central aprobó el Plan España, a modo de carta a los Reyes Magos con el visto bueno de la UE. Ya entonces se hablaba de la llegada de los primeros fondos en el último tramo de 2021, para activar con fuerza las inversiones a lo largo de 2022.

Con el mes de febrero ya agotado, apenas si han salido adelante algunas convocatorias de ayudas, muy limitadas en número y en cantidades y en las que el Ayuntamiento de Cádiz tiene por el momento una suerte dispar, pues a la vez que se le han denegado algunas peticiones, especialmente las relacionadas con el sector turístico y comercial, sí ha obtenido cerca de cuatro millones de euros en el ambicioso plan centrado en la mejora de la movilidad urbana, una de las actuaciones estrellas del gobierno de José María González. Con todo, aún se tiene la oportunidad de participar en las nuevas convocatorias de los programas rechazados en una primera fase.

Sin embargo, queda aún mucho por repartir por cuanto hasta finales de 2023 habrá tiempo para ello.

A esta lentitud de un proceso tan relevante se le une también la falta de claridad en las fórmulas de reparto, según vienen denunciando buena parte de los ayuntamientos del país, y en lo que incide el concejal delegado de Fomento del Ayuntamiento de Cádiz, Carlos Paradas, encargado de remitir las propuestas que va presentando el Ayuntamiento a los Next Generation.

"Al final, la mayor parte de los fondos van a estar gestionados por el Estado y la Junta. No se atiende las reclamaciones de los municipios, a los que, me temo, apenas van a llegar una parte mínima de estos fondos".

Para Paradas los municipios deberían de gestionar al menos el 15% de estas inversiones, planteando la aprobación de muchas de ellas de forma equitativa según las necesidades de cada zona, "frente a la competencia que ahora se quiere promover".

Junto a ello, afirma el concejal gaditano que "hay mucha oscuridad en todo lo relacionados con los Next Generation. No nos explican los criterios con los que se valoran las propuestas por parte de la Junta. Y nosotros somos extremadamente transparentes, hasta el punto de haber puesto en marcha un protocolo de funcionamiento que ha coincidido con las pautas que, después, nos han planteado".

"Nos piden transparencias y son ellos los que no la tienen", se lamenta Carlos Pardas que, a la vez, destaca que a medida que se retrasa el proceso de concesión de los proyectos se reduce el tiempo para su ejecución, calendario en la que la UE es muy estricta a la hora de exigir su cumplimiento.