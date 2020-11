Nuevo incidente contra profesionales de un centro de salud de Cádiz

Profesionales de la Unidad de Atención a la Ciudadanía (UAC) del centro de salud La Laguna han vivido momentos de tensión al tener que enfrentarse a una paciente ante la demora de la atención sanitaria provocada por la situación de pandemia que estamos viviendo. El sector de Sanidad de Csif Cádiz lamenta y condena este nuevo incidente producido en un centro de salud de la Bahía de Cádiz e insiste en que los profesionales de la sanidad pública no tienen culpa ni son responsables de la frustración de los usuarios por las demoras en la atención sanitaria dadas las circunstancias excepcionales ocasionadas por la pandemia.

El episodio violento ocurrió cuando una usuaria requirió una cita con un especialista y desde la UAC se le indicó que las agendas están cerradas y que o bien se le llamaría por teléfono para darle la cita o la recibiría por carta en su domicilio. La paciente y su acompañante, no conformes con la información dada, comenzaron a intimidar a la profesional de gestión, por lo que finalmente se tuvo que recurrir a la Policía Nacional para que el asunto no fuera a mayores. Si bien es verdad que esta vez no hubo una agresión física ni amenazas directas, para Csif "es lamentable que los trabajadores tengan que realizar sus labores con miedo e indignación por el trato intimidatorio de ciertos usuarios".

Csif lleva ya varias semanas denunciando el incremento de situaciones de este tipo en nuestra provincia, que lo único que consiguen es empeorar el servicio esencial que recibe la ciudadanía en estos centros sanitarios, perjudicando a su vez la labor de los profesionales.

Por ello, una vez más, Csif recuerda a la Gerencia del Distrito Sanitario Bahía La Janda la necesidad urgente de que se tomen medidas para proteger a los profesionales de la sanidad pública, principalmente con personal de seguridad permanente en los centros de Atención Primaria.