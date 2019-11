La incertidumbre en el Centro de Negocios del Casino provoca una estampida de emprendedores

La incertidumbre creada en torno al Centro de Negocios que se encuentra en el Casino Gaditano ha provocado la salida de varios de los emprendedores que se encontraban ubicados en el mismo. Hasta el mes de marzo, fecha en la que surgieron los interrogantes en torno al futuro de este centro, la sala de coworking se encontraba al completo. Desde entonces empezaron a marcharse pequeñas empresas, las cinco últimas en apenas una semana, por lo que han quedado tan solo cuatro puestos ocupados. Por su parte, de momento, de los siete que tienen despachos, no se ha producido ninguna baja.

Los que se han ido en los últimos días son Cicerones Gaditanos, Almenara Constructores, Boreal Travel, Area Photo y Joaquín Callejo.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Cádiz, propietario del edificio del Casino, había anunciado tanto a los emprendedores como a la ciudadanía que no iba a renovar el convenio con la Zona Franca de Cádiz, institución que es la que actualmente explota este espacio de emprendedores. Este acuerdo expira el 24 de noviembre y, de momento, no está encima de la mesa la alternativa propuesta por el Ayuntamiento.

En este asunto hay un tercer actor, el propio Casino Gaditano, que es el que tiene el usufructo de toda la planta baja. Actualmente, el Casino afronta el pago de todos los servicios comunes tales como la luz, el agua, los servicios de Internet y telefonía, el mantenimiento de los ascensores y la limpieza de todo el edificio, aunque es la Zona Franca la que le abona el dinero correspondiente a los gastos que se producen en el Centro de Negocios de lo que recauda de los emprendedores.

Esta indefinición sobre el futuro ha hecho que la propia institución del Casino haya enviado sendos escritos firmados por su presidente, Miguel Nuche, dirigidos tanto al alcalde, José María González ‘Kichi’, como a la delegada del Estado en la Zona Franca, Victoria Rodríguez, para que les explique y le concrete cuál va a ser la situación a partir del 24 de noviembre.

El Casino ha enviado escritos al Consistorio y a la Zona Franca para saber qué va a ocurrir

Lo único que ha expresado el Ayuntamiento de Cádiz es que quiere recuperar la gestión del Centro de Negocios en el Casino pero no la fórmula que se va a emplear. Esto puede ir desde una gestión directa por parte del Ayuntamiento, sacar a licitación la explotación del espacio para que un tercero lo gestione o llegar a un convenio con los propios emprendedores que se encuentran instalados allí para que estos sean los que lo lleven adelante.

En cualquier caso, cualquier fórmula que se plantee trae consigo una serie de trámites administrativos que cuentan como principal enemigo con la premura del tiempo, ya que el 24 de noviembre expira el plazo del convenio que ampara legalmente a todos las empresas que se encuentran instaladas en el Casino Gaditano.

Los problemas se iniciaron en marzo cuando el equipo de Gobierno puso a este centro en la diana y quiso que acogiera a algunas de las colecciones del Centro Reina Sofía a las que no se le había encontrado cobijo tras su cesión del edificio a la Universidad de Cádiz.

Sin embargo, aquel intento quedó paralizado e incluso hubo un acuerdo plenario en el que el Ayuntamiento se comprometía a que el Centro de Negocios continuara con su actividad. Merced a ello, se estableció incluso una prórroga para tratar de llegar a un nuevo convenio con la Zona Franca. En este caso, el equipo de Gobierno actual ha decidido que no se renueve el acuerdo con la institución estatal, pero de momento no ha concretado su alternativa. Mientras tanto, se produce la sangría de emprendedores que no quieren quedarse de brazos cruzados a ver qué sucede.