El Ayuntamiento dice que todavía no ha tomado una decisión sobre el Centro de Negocios del Casino Gaditano

El concejal de Patrimonio, José Ramón Páez, ha informado de que tiene intención de reunirse con prontitud con representantes de los emprendedores del Centro de Negocios del Casino Gaditano para conocer de primera mano sus necesidades y, a partir de ahí, estudiar y tomar una decisión con respecto a la renovación del convenio con la Zona Franca, de quien depende dicho Centro de Negocios.

“La responsabilidad del Centro de Negocios no es nuestra, sino de la Zona Franca. El Ayuntamiento es propietario del local, pero es la Zona Franca la responsable de ese Centro de Negocios a través de un convenio de colaboración, y es esta administración la que tendría que buscar cualquier tipo de alternativa”, ha aclarado el edil. No obstante, ha añadido que aún no se ha tomado una decisión sobre la renovación o no de dicho convenio para que el Centro de Negocios pueda seguir ubicado en el Casino Gaditano.

El edil ha precisado que tiene intención de conocer de primera mano la labor que los empresarios desarrollan en la instalación municipal antes de tomar una decisión: “Hablaremos sobre la labor que los emprendedores están realizando dentro del Casino. Por eso tengo pendiente esta reunión, para conocer qué es lo que hay y, a partir de ahí, valorar qué es lo mejor para el Casino, para los empresarios y para la ciudad”, ha expuesto Páez.