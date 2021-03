Nuevo impulso a la candidatura del Carnaval de Cádiz como Patrimonio Imnaterial de la Humanidad

Perujo ofrece algunas claves para seducir a la Unesco. “ No consiste en contar la historia del Carnaval y la documentación de apoyo debe estar actualizada para demostrar que es un elemento vivo . Hay que mirar a la Unesco, observar con detalle qué pide. No es un expediente mostrativo, sino demostrativo”, explica. Un expediente que debe ser “sólido, firme, preciso, concluyente, sin aristas, respetando las indicaciones de la Unesco”. La documentación “debe ser actual, eso es importante. Videos y fotos deben entrar por los ojos”. “Y con un relato coherente en todo el material que se aporte. Riguroso en el expediente e impactante en la documentación adicional”, añade. Onda Cádiz va a colaborar con sus archivos y también se ha ofrecido Canal Sur. Como quiera que el expediente y las locución de los videos, que se encargará a una empresa profesional, deben presentarse en tres idiomas (español como lengua madre de la procedencia de la candidatura, inglés y francés), se realizarán las traducciones desde la propia UCA. El expediente contaría con entre 20 y 30 páginas. Luego llevaría la documentación adicional, que es obligatoria, y la optativa, a elección de cada candidatura.

La unidad política, esencial para conseguir el logro

En 2009, siendo director de la Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco, la entonces consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Rosa Torres, encargó a Perujo el expediente para que el flamenco fuera Patrimonio de la Humanidad. “Lo primero que me planteé fue por qué no lo consiguió en 2005. No hubo consenso entre Gobierno central y Junta de Andalucía, y esto en la Unesco no gusta. Y además, entonces se pedía desde la Unesco que los elementos presentados estuvieran en peligro de extinción, cosa que no sucedía con el flamenco”, cuenta. Perujo considera “fundamental” la unión entre las administraciones públicas que tendrán algo que ver con la candidatura. Y esa unidad no estará exenta de complejidad política con Adelante Cádiz en el Ayuntamiento, el PP-Ciudadanos en la Junta y el PSOE-Podemos en el Gobierno.