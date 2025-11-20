DIRECTO
Simulacro de tsunami en Cádiz
Todas las imágenes del simulacro de tsunami en Cádiz
Todas las imágenes del simulacro de tsunami en Cádiz / Julio González

Todas las imágenes del simulacro de tsunami en Cádiz

El centro de coordinación, rescates en Santa María del Mar, miles de estudiantes en San Antonio y la Plaza de Mina, protección de piezas en el Museo de Cádiz,...

El simulacro del tsunami en Cádiz, en directo

Cádiz ha vivido este jueves un simulacro de tsunami para probar los sistemas y la preparación de la ciudad en caso de un maremoto real. Varios puntos de la ciudad han sido escenarios de este ensayo que ha implicado a miles de personas. Desde el centro de coordinación de emergencias en Santa Elena a rescates en Santa María del Mar, pasando por el traslado a lugar seguro de los alumnos de nueve colegios o el traslado de piezas del Museo de Cádiz. También se han desalojado trabajadores de edificios públicos.

