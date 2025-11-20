Todas las imágenes del simulacro de tsunami en Cádiz

Cádiz ha vivido este jueves un simulacro de tsunami para probar los sistemas y la preparación de la ciudad en caso de un maremoto real. Varios puntos de la ciudad han sido escenarios de este ensayo que ha implicado a miles de personas. Desde el centro de coordinación de emergencias en Santa Elena a rescates en Santa María del Mar, pasando por el traslado a lugar seguro de los alumnos de nueve colegios o el traslado de piezas del Museo de Cádiz. También se han desalojado trabajadores de edificios públicos.
