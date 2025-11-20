El puesto de mando en Santa Elena, en las Puertas de Tierra, ha sido el epicentro de la coordinación del todo el dispositivo de emergencias para el simulacro de maremoto en Cádiz. Allí han estado las principales autoridades, con el consejero de Presidencia, Antonio Sanz al frente. Tras el terremoto y el conocimiento de un posible maremoto a continuación, el consejero ha coordinado con los técnicos el mensaje de alerta que mandar a la población y ha dado la orden para que se envíe, llegando a los móviles poco antes de las diez y cuarto de la mañana.