El simulacro de tsunami en Cádiz, en directo: la alerta en los móviles sonará a las 10:03

La ciudad de Cádiz acoge este jueves 20 de noviembre el simulacro de tsunami más grande organizado hasta la fecha en España. Está previsto que a las 10:03 suenen las alarmas en los móviles del sistema ES-Alert que dará inicio a la prueba en la que están implicados colegios, centros de trabajo y organismos públicos. En caso de no haber recibido un aviso previo para participar en el simulacro, una vez que se reciba la alerta no es necesario hacer nada. En los días previos, las autoridades han pedido tranquilidad una vez que empiecen a sonar los sistemas sonoros instalados en la ciudad, así como las campanas de las iglesias. De nuevo, desde las instituciones se insiste que aunque parezca real, solo se trata de una simulación. Los puntos escogidos para llevar a cabo esta simulación son la plaza de San Antonio, el puerto gaditano, el museo de Cádiz, la Zona Franca y el recinto portuario de la vecina localidad de El Puerto de Santa María. Aunque el simulacro se celebra en Cádiz capital, todos los municipios costeros de la provincia y Huelva, recibirán la alarma.