El estandarte de la Virgen de la Palma que salió en el maremoto de 1755 también ha estado presente en el simulacro de tsunami de este jueves gracias a una de las niñas que han participado. Una pequeña alumna ha salido de su centro portando una réplica del mismo que salió por entonces y que según la creencia popular paró las aguas en La Viña. Por si acaso, ella también lo ha portado hasta la plaza de San Antonio, el lugar seguro establecido para su colegio.